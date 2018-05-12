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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:53

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Более 5 000 человек отмечают в Мангистау Международный день медицинских сестер

В канун профессионального праздника, который отмечается 12 мая, медработникам области вручили награды. Более 20 медицинских сестер, работающих в организациях здравоохранения, получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения РК», «За вклад в развитие здравоохранения РК», почетные грамоты Министерства здравоохранения, управления здравоохранения области, акимата города и области.

Ветераны здравоохранения Мангистау. Фото автора
Звания «Отличник здравоохранения РК» удостоены Баян Оразова, акушерка Жанозенского родильного дома и Гульнар Мурзекенова, главная медсестра Актауской поликлиники №2.

Нагрудный знак «За вклад в развитие здравоохранения РК» получили Рахила Утегенова, рентген-лаборант областного стоматологического центра, Зина Тогисова, старшая медсестра областного психоневрологического диспансера, Аякуз Бекежанова, медсестра областного противотуберкулезного диспансера, Шырын Замзина, медсестра областной детской больницы, Айман Мырзагалиева, медсестра областной инфекционной больницы, Куляш Базарбаева, медсестра областного дома ребенка.

У Зины Тогисовой это вторая высокая награда – в 2007 году медсестра была удостоена звания «Человек года». Окончила медицинский колледж «Меирбике», и вот уже более 20 лет она остается верна родному диспансеру.

- Такая почетная награда для меня - полная неожиданность, очень рада. Работать после колледжа в психоневрологическом диспансере - это был осознанный выбор. Родители были против, но я настояла на своем и не жалею. Мечтаю, чтобы один из троих моих детей стал врачом. Всех моих коллег с праздником, главное, чтобы наш труд ценили наши пациенты, - поделилась Зина Тогисова.

Около 10 медсестер были награждены грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения, облздрава, акиматов города и области.

Сабит Кузанов, председатель Совета ветеранов здравоохранения области, вручил медаль «Ветеран труда» Тлектес Керевой, старшему фельдшеру санитарной авиации, и Нине Дрон, полвека проработавшей акушеркой в областном перинатальном центре. По словам Сабита Кузанова, в области проживают 565 ветеранов здравоохранения.

В Мангистау средний медперсонал готовят в трех учебных заведениях: областном медицинском колледже (в Жанаозене), Актауском медицинском колледже и медколледже «Меирбике». Ежегодно из их стен выпускаются порядка 1 000 молодых специалистов.

Со слов специалистов, кадрового дефицита в средних медработниках в Мангистауской области нет. Сегодня в организациях региона здравоохранения трудятся более 5 000 медсестер.


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Более 5 000 средних медработников Мангистау отмечают международный день медицинских сестер


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