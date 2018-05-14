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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 324

Дильназ Тилепова из Мангистау вышла в финал национального песенного конкурса «Бала дауысы»

Воспитанница студии детского творчества «Радуга» вошла в число 18 финалистов конкурса. Об этом рассказала Ольга Хныкина, руководитель студии.

Дильназ Тилепова. Фото из личного архива участницы
Участниками конкурса «Бала дауысы» стали юные исполнители в возрасте от восьми до 12 лет.

- В 2018 году отборочный тур проходил в онлайн-режиме. Дети отправляли на сайт конкурса заявки и записанное на видео исполнение песен без аккомпанемента. Всего поступило 3 765 заявок, а затем оргкомитет конкурса пригласил 81 исполнителя на «живое» прослушивание в Алматы. Юных певцов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли: оперная певица, заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат многих престижных международных конкурсов Майра Мухаммедкызы, заслуженный артист РК Женис Сейдоллаулы и солист группы «Алау» Асет Арыстанбек. По итогам онлайн-отбора от Мангистау в полуфинал прошли три солистки: Асия Мусагалиева, Ханзада Шораева и Дильназ Тилепова. Все девочки почти три года занимаются вокалом, хореографией и сценическим мастерством и поют в шоу-группе «Ертегiлер». На «живых» прослушиваниях все участники исполняли по две песни. По просьбе жюри песни должны были быть разнохарактерными и исполнены на разных языках, чтобы жюри могло правильно оценить вокальные и артистические возможности конкурсантов. Наши девочки отлично спели и удостоились похвалы от членов жюри. Но от Мангистау в финал мог пройти только один претендент, и им стала 10-летняя Дильназ Тилепова, - рассказала Ольга Хныкина.

Вокалистка вошла в число 18 финалистов, которые в сентябре этого года примут участие в съемках шести субботних конкурсных программ. Программы будут показаны в эфире телеканала КТК 27 октября, а также 3,10,17,24 ноября и 1 декабря. А в начале декабря в Астане все финалисты примут участие в гала-концерте, который покажут 8 декабря в прямом эфире телеканала КТК. Телезрители посредством интернет-голосования смогут определить обладателя звания «Любовь народа». А профессиональное жюри определит обладателя гран-при и лауреатов конкурса. Обладателю гран-при будет вручен образовательный грант и путевка в Диснейленд.

Полуфинал Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», организованного фондом «Жандану әлемі», Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и фондом Первого Президента Республики Казахстан, прошел в Алматы 11 мая.



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Десятилетняя Дильназ Тилепова из Мангистауской области вышла в финал национального детского песенного конкурса «Бала дауысы»


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