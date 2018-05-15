Уровень коррупции оценили в Мангистауской области?!.

За год (с 2016 по 2017) доля предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией, выросла с 45 процентов до 57 процентов. Размер взятки, по данным обзора, снизился с 94 до 61 тысяч тенге.
- В 54 процентах случаев инициатором взятки является госслужащий, в 41 проценте - предприниматель, в пяти процентах - обе стороны, - сообщается в отчете.
Уровень честности в Мангистауской области за год снизился с 3,54 процента («коррупция встречается иногда») до 2,64 процента («коррупция встречается часто»).
Лидерами в рейтинге честности стали Северо-Казахстанская область, Астана и Акмолинская область. В числе антилидеров Алматы (14 место), Мангистауская область (15 место) и Жамбылская область (16 место).
Средний размер взятки в Мангистауской области по итогам 2017 года оценили в 197 тысяч тенге, в 2016 году – 306 тысяч тенге.
Среди мотивов, по которым предприниматели дают взятки, респонденты указали на:
- количество требований;
- невыполнение требований или процедуры;
- сроки рассмотрения обращений;
- уход от ответственности за нарушения;
- завышенная цена документов;
- угрозы потерять бизнес;
- желание получить конкурентное преимущество;
- частые проверки.
Мангистауская область, как сообщают авторы исследования, превосходит другие по количеству ответов, что коррупция помогает – 33 процента респондентов.
Уровень честности управлений:
Бизнес Мангистауской области, как сообщается в обзоре, считает эффективной антикоррупционную программу региона.
Эффективность работы государственных органов респонденты оценили как «хорошую». Мангистауская область заняла шестое место.
Рейтинг эффективности управлений: