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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:06

Просмотров: 571

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области

Специальный обзор опубликован на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. По данным исследования, число коррупционных схем выросло в Мангистауской, Жамбылской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Алматинской областях и Алматы.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Реже всего, по данным обзора, коррупция встречается в Северо-Казахстанской области.

За год (с 2016 по 2017) доля предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией, выросла с 45 процентов до 57 процентов. Размер взятки, по данным обзора, снизился с 94 до 61 тысяч тенге.

- В 54 процентах случаев инициатором взятки является госслужащий, в 41 проценте - предприниматель, в пяти процентах - обе стороны, - сообщается в отчете.

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области


Уровень честности в Мангистауской области за год снизился с 3,54 процента («коррупция встречается иногда») до 2,64 процента («коррупция встречается часто»).

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области


Лидерами в рейтинге честности стали Северо-Казахстанская область, Астана и Акмолинская область. В числе антилидеров Алматы (14 место), Мангистауская область (15 место) и Жамбылская область (16 место).

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области


Средний размер взятки в Мангистауской области по итогам 2017 года оценили в 197 тысяч тенге, в 2016 году – 306 тысяч тенге.

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области

Средний размер взяток по управлениям


Уровень коррупции оценили в Мангистауской области

Средний размер взяток по территориальным подразделениям


Среди мотивов, по которым предприниматели дают взятки, респонденты указали на:

- количество требований;

- невыполнение требований или процедуры;

- сроки рассмотрения обращений;

- уход от ответственности за нарушения;

- завышенная цена документов;

- угрозы потерять бизнес;

- желание получить конкурентное преимущество;

- частые проверки.

Мангистауская область, как сообщают авторы исследования, превосходит другие по количеству ответов, что коррупция помогает – 33 процента респондентов.

Уровень честности управлений:

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области

Чем темнее ячейка, тем чаще встречается коррупция


Бизнес Мангистауской области, как сообщается в обзоре, считает эффективной антикоррупционную программу региона.

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области


Эффективность работы государственных органов респонденты оценили как «хорошую». Мангистауская область заняла шестое место.

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области


Рейтинг эффективности управлений:

Уровень коррупции оценили в Мангистауской области


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Комментарии ( 2 )

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Ozone (Посетители) Сегодня, 09:23
Все эти таблички, расчёты и графики - полная чушь. Пыль в глаза и ввод в заблуждение!

Источник коррупции, главный источник это так называемый бизнес. Частное предпринимательство, как таковое, это рассадник несправедливости и обмана. Ежедневно "откатами" от нас уходят миллионы евро, а тут пишут про какие то 60 тысяч сумму взятки...Да бросьте вы.
 
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  • babnik
 Жанар (Посетители) Сегодня, 07:31
Уровень коррупции оценили в Мангистауской области?!.

Что то не в одной таблице не проходят сведения по коррупции ГАИ (жопол).Транспорт контроль - это абстрактно.
А!, они первые будут в любой области РК.. popa

Хочу за муж!..Челюсть подними...
 
 

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