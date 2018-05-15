О подготовке к месяцу Рамазан рассказал главный имам Мангистауской области

- Как написано в Коране, с утра, после наступления Рамазана, мы должны поститься. Простительно не держать пост старикам и тяжелобольным. Они должны утром или вечером кормить нуждающегося или давать деньги бедному. Если у них нет такой возможности, Всевышний простит их. Аллах не принуждает к тому, что невозможно сделать. Беременные или кормящие женщины также могут не соблюдать пост, но обязаны восполнить его позже, - поделился Смайыл Сейтбеков.

- Я призываю всех мусульман держать пост и не грешить. Не только во время Рамазана, но в этом месяце особенно. Люди должны тщательно очиститься и душой, и телом, - отметил главный имам.

В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

- немусульмане;

- несовершеннолетние дети и душевнобольные взрослые мусульмане;

- старики и больные, которые не могут выдержать пост и не надеются на то, что их состояние изменится. В искупление поста они должны накормить бедняков;

- беременные и кормящие женщины в том случае, если они опасаются за своё здоровье и здоровье ребёнка. Они должны восполнить пост после исчезновения причины, временно освобождающей их от обязанности;

- путники (мусафир) находящиеся в пути, либо на расстоянии более 90 км от дома. Путнику позволено разговляться вне зависимости от его физического состояния и сложности путешествия.

- женщины, у которых менструация и послеродовое очищение.

Главное намерение в месяц Рамазан, как отметил Смайыл Сейтбеков, - это стремление к духовному и телесному очищению. Очиститься, как считает главный имам, следует не ради диеты, авторитета или подражания.Размер милостыни (фитр-садака) в помощь бедным или пожертвование для мечети в этом году составляет 300 тенге.По словам Смайыла Сейтбекова, 16 мая в Актау приезжают хафизы (священнослужители, хранители Корана и знающие его наизусть). Хафизы посетят мечети Жанаозена и Каракиянского района. На протяжении всего священного месяца они будут совершать Таравих-намаз.Первый день поста ораза в Актау начнется в четверг, 17 мая, в 04:30 и завершится разговением в 20:58.