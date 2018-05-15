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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 953

О подготовке к месяцу Рамазан рассказал главный имам Мангистауской области

Первый день священного месяца в 2018 году приходится на 17 мая. Об этом рассказал Смайыл Сейтбеков, главный имам Мангистауской области.

Главный имам Мангистауской области Смайыл Сейтбеков. Фото автора
Главное намерение в месяц Рамазан, как отметил Смайыл Сейтбеков, - это стремление к духовному и телесному очищению. Очиститься, как считает главный имам, следует не ради диеты, авторитета или подражания.

- Как написано в Коране, с утра, после наступления Рамазана, мы должны поститься. Простительно не держать пост старикам и тяжелобольным. Они должны утром или вечером кормить нуждающегося или давать деньги бедному. Если у них нет такой возможности, Всевышний простит их. Аллах не принуждает к тому, что невозможно сделать. Беременные или кормящие женщины также могут не соблюдать пост, но обязаны восполнить его позже, - поделился Смайыл Сейтбеков.


О подготовке к месяцу Рамазан рассказал главный имам Мангистауской области


Размер милостыни (фитр-садака) в помощь бедным или пожертвование для мечети в этом году составляет 300 тенге.

О подготовке к месяцу Рамазан рассказал главный имам Мангистауской области


- Я призываю всех мусульман держать пост и не грешить. Не только во время Рамазана, но в этом месяце особенно. Люди должны тщательно очиститься и душой, и телом, - отметил главный имам.


По словам Смайыла Сейтбекова, 16 мая в Актау приезжают хафизы (священнослужители, хранители Корана и знающие его наизусть). Хафизы посетят мечети Жанаозена и Каракиянского района. На протяжении всего священного месяца они будут совершать Таравих-намаз.

Первый день поста ораза в Актау начнется в четверг, 17 мая, в 04:30 и завершится разговением в 20:58.

Что такое рамазан (рамадан)?

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Кто освобождается от поста?

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О подготовке к месяцу Рамазан рассказал главный имам Мангистауской области


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Комментарии ( 6 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:38
Orange
Мен домбыра десем, сіз гитара деп жүрсіз ғой ааа.
1-шіден, сіз қай имамды жазып отырсыз? Өйткені, менің жазбамда, имамдарды жалпы жаздым. Сондықтан, сіз қай имамды жазып тұрсыз? Аты-жөнін жазасыз ба? Жауап жазатыныңызға үміттенемін. Әлде, жауаптан қашып кетесіз бе?
2-шіден, жыл сайын Астанада имамдар жиналады. Нұр-Астана мешітінің алды автосалон болып кететіні халыққа мәлім. Шетінен Toyota, Lexux. Барлық көліктер люкс санатына жатады.
3-шіден, көздеріңізден көгілдір көзілдірікті шешесіз бе, көпті көріп бастайсыз, рас айтам!
 
-1
  • nadiuna
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Orange (Посетители) Сегодня, 12:23
Quwanysh Atshybaiuly,
ауызына ие бол бауырым! накты билмей калай айтасын? бул коликти жомарт киси сыйга берди
 
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  • Orange
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  • nadiuna
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:47
Гайни
Вы посмотрите на каких машинах ездят имамы мечетей, потом будет ясно. Даже бога не бояться. Понты, он везде!
 
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Гайни (Посетители) Сегодня, 10:55
А можно узнать, куда уходят пожертвовании? Сумма не маленькая. Тем более большинство семьи многодетные.
 
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Web (Главные редакторы) Сегодня, 09:38
Макенточ,
Спасибо, поправили
 
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Макенточ (Посетители) Сегодня, 09:34
"Первый день поста ораза в Актау начнется в среду, 17 мая, в 04:30 и завершится разговением в 20:58.". "Лада", четверг кажись....
 
 

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