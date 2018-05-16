Пожарного из Мангистау Кайрата Саймаганбетова наградили орденом Доблести





- Орден Доблести I степени;

- Орден Доблести II степени;

- Орден Доблести III степени.



Орденами Доблести I и II степени награждаются лица младшего и старшего офицерского составов. Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.



Орденом Доблести III степени награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.



Знак ордена второй степени представляет собой восьмиконечную звезду с двугранными лучами и декоративным бортиком. В центре знака круглый медальон, заполненный красной эмалью: в центре изображён круглый щит, за которым две перекрещенные сабли, ниже декоративный элемент с орнаментом в который вписана лента синей эмали с надписью «Айбын». Все элементы, не покрытые эмалью, оксидированы серебром.



Орден Доблести состоит из трёх степеней:- Орден Доблести I степени;- Орден Доблести II степени;- Орден Доблести III степени.Орденами Доблести I и II степени награждаются лица младшего и старшего офицерского составов. Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.Орденом Доблести III степени награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.Знак ордена второй степени представляет собой восьмиконечную звезду с двугранными лучами и декоративным бортиком. В центре знака круглый медальон, заполненный красной эмалью: в центре изображён круглый щит, за которым две перекрещенные сабли, ниже декоративный элемент с орнаментом в который вписана лента синей эмали с надписью «Айбын». Все элементы, не покрытые эмалью, оксидированы серебром.

При тушении пожара в однокомнатной квартире, который произошел 8 августа 2017 года в жилом доме в 22 микрорайоне Актау, Кайрат Саймаганбетов предотвратил взрыв газового баллона и спас четверых человек, в том числе ребенка.- Кайрат Саймаганбетов в составе звена газодымозащитной службы дежурного караула специализированной пожарной части №1 проник в кухонное помещение, извлек газовый баллон и предотвратил взрыв в горящем помещении. Действия спасателя позволили избежать человеческих жертв и грамотно организовать спасение людей. Благодаря оправданному профессиональному риску и грамотному использованию техники пожар удалось локализовать и ликвидировать в короткие сроки без жертв и пострадавших, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.Кайрат Саймаганбетов служит в органах гражданской защиты с мая 2006 года.