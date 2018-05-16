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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:22

Просмотров: 741

Пожарного из Мангистау Кайрата Саймаганбетова наградили орденом Доблести

Командира отделения специализированной пожарной части №1 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области наградили орденом «Айбын» ІІІ степени за героизм, проявленный при тушении пожара и спасении людей.

Награждение Кайрата Саймаганбетова. Фото предоставлено ДЧС Мангистау
При тушении пожара в однокомнатной квартире, который произошел 8 августа 2017 года в жилом доме в 22 микрорайоне Актау, Кайрат Саймаганбетов предотвратил взрыв газового баллона и спас четверых человек, в том числе ребенка.

Пожарного из Мангистау Кайрата Саймаганбетова наградили орденом Доблести


- Кайрат Саймаганбетов в составе звена газодымозащитной службы дежурного караула специализированной пожарной части №1 проник в кухонное помещение, извлек газовый баллон и предотвратил взрыв в горящем помещении. Действия спасателя позволили избежать человеческих жертв и грамотно организовать спасение людей. Благодаря оправданному профессиональному риску и грамотному использованию техники пожар удалось локализовать и ликвидировать в короткие сроки без жертв и пострадавших, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.

Кайрат Саймаганбетов служит в органах гражданской защиты с мая 2006 года.

Пожарного из Мангистау Кайрата Саймаганбетова наградили орденом Доблести


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