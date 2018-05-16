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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 537

Акимат Актау выставил на аукцион 12 земельных участков

Принять участие в торгах могут физические и юридические лица. Заявки принимаются до 28 мая. Об этом сообщается на сайте городского акимата Актау.

Фото novoetv.kz
Аукцион пройдет по английскому методу. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием аукционного номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Торги проводят до предполагаемой наибольшей цены. 

Каждый земельный участок, выставленный на продажу, имеет свое целевое назначение. У каждого участка есть своя стартовая стоимость. Минимальная площадь участка 0,16 га, максимальная — 2,84 га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 5 227 200 тенге. Участок, предназначенный для строительства торгово-развлекательного комплекса в четыре этажа с парковкой, обойдется покупателю как минимум в 92 782 800 тенге.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере пяти процентов от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.

Список земельных участков можно посмотреть здесь.

По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание № 72 (здание городского акимата), кабинеты №215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24.

Аукцион по продаже участков пройдет 29 мая в 15:00 в КДК имени Абая.

Напомним, в апреле текущего года выручка от продажи пяти земельных участков общей площадью 4,1144 Га составила 125 миллионов 527 тысяч тенге.


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