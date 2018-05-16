Акимат Актау выставил на аукцион 12 земельных участков

Каждый земельный участок, выставленный на продажу, имеет свое целевое назначение. У каждого участка есть своя стартовая стоимость. Минимальная площадь участка 0,16 га, максимальная — 2,84 га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 5 227 200 тенге. Участок, предназначенный для строительства торгово-развлекательного комплекса в четыре этажа с парковкой, обойдется покупателю как минимум в 92 782 800 тенге.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере пяти процентов от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.
Список земельных участков можно посмотреть здесь.
По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание № 72 (здание городского акимата), кабинеты №215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24.
Аукцион по продаже участков пройдет 29 мая в 15:00 в КДК имени Абая.
Напомним, в апреле текущего года выручка от продажи пяти земельных участков общей площадью 4,1144 Га составила 125 миллионов 527 тысяч тенге.
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