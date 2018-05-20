Как заплатить налоги физическим лицам в Актау

- Жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, то вам необходимо оплатить имущественный налог (КБК – 104102);
- Земельный участок - облагается соответствующим земельным налогом (КБК – 104302);
- Транспорт - не забудьте оплатить налог на транспорт сроком до 31 декабря (КБК – 104402).
Ежегодно в срок до 1 октября не забудьте погасить налоговые начисления по вашей собственности. (В связи с переносом срока уплаты налога на имущество и земельного налога с текущего года на следующий год, данные налоги за 2017 год необходимо будет оплатить в срок до 1 октября 2018 года).
Уплату налогов можно произвести через Банки и АО «Казпочта», банкоматы, интернет-банкинг, также на портале E-gov.
Физические лица могут для этого воспользоваться интернет-банкингом банков второго уровня. Такие услуги оказывает значительное число финансовых институтов. Помимо этого, посредством Сети можно оплатить налоги, воспользовавшись «Кабинетом налогоплательщика» или через портал «электронного правительства», для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись Национального удостоверяющего центра, доступ к интернету и быть держателем карточки Visa, MasterCard любого банка второго уровня. При этом в ДГД подчеркивают, что налоги можно оплатить и при личном посещении банков или отделений Казпочты, через банкоматы некоторых банков и терминалы оплаты услуг (для удобства подобные терминалы предусмотрены в ЦОНах страны, банках и некоторых коммерческих организациях). Налоговики пояснили, что по налогам на транспорт, землю и имущество предоставление специальной декларации для физических лиц не требуется. Плательщиками являются владельцы транспорта, земельных участков или недвижимости (жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения).
Налоги на землю и имущество за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года. Раньше эти налоги нужно было платить год в год до 1 октября. Нововведения, связанные с увеличением срока уплаты этих налогов, позволят уменьшить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения собственников земли и имущества. Налог на транспортные средства за 2018 год физическим лицам необходимо оплатить до 31 декабря 2018 года. В случае несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня за каждый день просрочки.
Налог на транспорт
Этот вид пошлины обязаны платить все автовладельцы, кроме участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, труженики тыла, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённые орденом Славы трёх степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», или награждённые подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа». Также от транспортного налога освобождаются инвалиды. Однако речь идёт только об имеющемся в собственности одном транспортном средстве.
Если автомобилей больше - за остальные придётся платить. Кстати, это не касается легкового автомобиля с объёмом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров. За него в любом случае придётся платить, не важно, кто владелец. Размер налога зависит от возраста автомобиля и объёма двигателя. Просчитать сумму пошлины можно здесь.
Земельный налог
Земельный налог обязаны платить физические лица, имеющие объекты обложения:
- На праве собственности;
- На праве постоянного землепользования;
- На праве первичного безвозмездного временного землепользования.
От этого налога освобождаются участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, труженики тыла, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста по следующим объектам: земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нём; придомовым земельным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным участкам, занятым под гаражи.
Многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа», а также отдельно проживающие пенсионеры освобождаются от налога по:
- земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нём;
- придомовым земельным участкам.
Пошлина будет зависеть прежде всего от целевого назначения участка.
Налог на имущество
Этот налог распространяется на всё недвижимое имущество: жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения.
От налога на имущество освобождаются участники ВОВ и приравненные к ним лица, труженики тыла, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённые орденом Славы трёх степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.
Пошлина зависит от стоимости имущества. Чем дороже стоимость, тем выше налог. Стоимость квартир определяет БТИ и уже согласно этой стоимости по ст. 408 применяется налоговая ставка.
Фото Лианы Рязанцевой