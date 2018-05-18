В торговых центрах Мангистау выявили 637 нарушений требований пожарной безопасности

Куанар Базарбаев на брифинге

Проверке сотрудников ДЧС Мангистау подлежали 52 объекта торговли, чья площадь составляет 1500 и более м².



В Актау расположен 41 объект, в Жанаозене – пять, в Бейнеу – три, два - в Мунайлинском районе и один - в Мангистауском. Во всех объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Общее число несоответствий составило 637.



Внеплановые проверки проводились в апреле и мае текущего года.



Основные нарушения, выявленные во время проверок:



- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (защитными плафонами), предусмотренными конструкцией;

- отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций стеллажей;

- техническая неисправность систем пожарной автоматики;

- загромождение эвакуационных путей;

- неукомплектованность и неисправность первичных средств пожаротушения согласно требуемым нормам;

- неисправность систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.



К ответственности привлекли 51 предпринимателя, 40 из которых оштрафованы.



- Остальные предприниматели имеют возможность устранить недочеты в указанный срок. Для каждого владельца объекта он разный. В зависимости от площади здания срок составляет от одного до трех месяцев, - рассказал Куанар Базарбаев.



По истечению срока предписаний сотрудники ДЧС проведут контрольную проверку. Если нарушения не будут устранены, материалы передадут в суд.



- ДЧС проведено 17 пожарно-тактических учений по эвакуации людей на объектах массового скопления людей. С начала года не произошло ни одного пожара в объектах торговли высокой степени риска, - рассказал Куанар Базарбаев.



Кая Снегова