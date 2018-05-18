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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 09:52

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В торговых центрах Мангистау выявили 637 нарушений требований пожарной безопасности

Нарушения выявлены в 52 объектах торговли, 40 предпринимателей оштрафовали на 1 871 090 тенге. Об этом рассказал Куанар Базарбаев, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Куанар Базарбаев на брифинге
Проверке сотрудников ДЧС Мангистау подлежали 52 объекта торговли, чья площадь составляет 1500 и более м².

В Актау расположен 41 объект, в Жанаозене – пять, в Бейнеу – три, два - в Мунайлинском районе и один - в Мангистауском. Во всех объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Общее число несоответствий составило 637.

Внеплановые проверки проводились в апреле и мае текущего года.

Основные нарушения, выявленные во время проверок:

- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (защитными плафонами), предусмотренными конструкцией;
- отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций стеллажей;
- техническая неисправность систем пожарной автоматики;
- загромождение эвакуационных путей;
- неукомплектованность и неисправность первичных средств пожаротушения согласно требуемым нормам;
- неисправность систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

К ответственности привлекли 51 предпринимателя, 40 из которых оштрафованы.

- Остальные предприниматели имеют возможность устранить недочеты в указанный срок. Для каждого владельца объекта он разный. В зависимости от площади здания срок составляет от одного до трех месяцев, - рассказал Куанар Базарбаев.

По истечению срока предписаний сотрудники ДЧС проведут контрольную проверку. Если нарушения не будут устранены, материалы передадут в суд.

- ДЧС проведено 17 пожарно-тактических учений по эвакуации людей на объектах массового скопления людей. С начала года не произошло ни одного пожара в объектах торговли высокой степени риска, - рассказал Куанар Базарбаев.

Кая Снегова


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Комментарии ( 1 )

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next32934 (Посетители) Сегодня, 10:20
а рестораны в этот список невходят?
 
 

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