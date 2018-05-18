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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 415

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 19 и 20 мая.

Фото из архива Lada.kz
Концерты
Отчетный концерт студии детского творчества «Радуга»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 19 мая, в 16:00 жителей Актау приглашают на отчетный концерт «Волшебный полет» студии детского творчества «Радуга». Концерт пройдет на сцене культурно-досугового комплекса имени Абая. Цена билета - 1000 тенге.

Театр
Спектакль «Три поросенка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 19 мая, пройдет показ детского спектакля «Три поросенка». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Спектакль «Қош махаббат»


В воскресенье, 20 мая, в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина пройдет показ спектакля «Қош махаббат». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Экскурсии
Поездка к горе Шеркала, Акмыш и ущелье Самал


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 19 мая приглашает жителей Актау на экскурсию. Продолжительность - 10-12 часов. Стоимость - 5600 тенге с человека. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Экскурсия «Хивинским трактом»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 20 мая на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.

Выставки
Handmade-ярмарка


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 20 мая, жителей Актау приглашают посетить Handmade-ярмарку. Вход свободный. Время проведения с 11:00 до 18:00. Ярмарка пройдет в Caspian Riviera Grand Palace, 4 микрорайон.

Ночь в музее


Как провести ближайшие выходные в Актау


Акция пройдет в областном краеведческом музее. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня музеев. В программе: экскурсии, театрализованные постановки, ярмарка изделий ручной работы, концертная программа и развлечения. Посетить акцию можно будет 18 мая, начало в 17:00. Билеты в кассе музея. Телефон кассы музея: 42-23-14.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» 19 мая приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Дэдпул 2»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся! Еще более масштабный, еще более разрушительный и даже еще более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит ‒ быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.

«Конченая»

Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала. В центре истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. 
Что это: раздвоение личности? Или четко спланированная игра коварной обольстительницы?

«За бортом»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Леонардо, капризный плейбой-миллионер, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он — её муж и отец троих детей. Чем обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?

«Пчёлка Майя и Кубок мёда»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Летний сбор пыльцы позади, и пчёлы пребывают в возбуждённом ожидании, ведь из столицы прибыл гонец, чтобы пригласить улей на соревнования за Кубок Мёда. Неутомимая Пчёлка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в играх только собственным мёдом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Вопреки королевской воле, Майя отправляется в пчелиную столицу, Пчёлкоград, чтобы предстать перед Императрицей и с её высочайшего дозволения получить право на участие в Играх. Всё получилось! Императрица допустила Майю и её команду до соревнований. Правда, теперь на кону не только честь улья, но ещё и весь годовой запас мёда! Смогут ли Майя и её верные, но неспортивные друзья одержать победу?

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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