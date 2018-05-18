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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 312

Средний чек жителя Мангистау в апреле составил более 40 тысяч тенге

Для расчетов использовалось частное отношение объема торговли и численности городских жителей региона. Данные опубликовал аналитический портал Ranking.kz.

Иллюстративное фото с сайта diapazon.kz
Сумма среднего чека в Мангистау, по сравнению с показателями марта, снизилась на 1,2% и составила 42 800 тенге.

Самая высокая сумма чека, как сообщает Ranking.kz, зафиксирована в Алматы — 124 000 тенге в апреле. Самая низкая — в Южно-Казахстанской области (28 200 тенге).

Средний чек жителя Мангистау в апреле составил более 40 тысяч тенге


Средняя сумма чека в Казахстане составила 70 900 тенге.

Объем розничной торговли в Мангистау по итогам апреля составил 11,6 миллиарда тенге (-1,2% за месяц).

Средний чек жителя Мангистау в апреле составил более 40 тысяч тенге


Наибольший рост объема торговли зафиксирован в Восточно-Казахстанской области (+8,8% за месяц) - до 223,5 миллиарда тенге.

По итогам апреля розничные цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Одежда и обувь подорожала в среднем на 0,7%. Предметы домашнего обихода выросли в цене на 0,4%. Алкоголь и табак подорожали на 0,4%.


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Комментарии ( 1 )

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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 14:47
Наркоманский чек дешевле lol
 
 

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