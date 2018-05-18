Средний чек жителя Мангистау в апреле составил более 40 тысяч тенге

Самая высокая сумма чека, как сообщает Ranking.kz, зафиксирована в Алматы — 124 000 тенге в апреле. Самая низкая — в Южно-Казахстанской области (28 200 тенге).
Средняя сумма чека в Казахстане составила 70 900 тенге.
Объем розничной торговли в Мангистау по итогам апреля составил 11,6 миллиарда тенге (-1,2% за месяц).
Наибольший рост объема торговли зафиксирован в Восточно-Казахстанской области (+8,8% за месяц) - до 223,5 миллиарда тенге.
По итогам апреля розничные цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Одежда и обувь подорожала в среднем на 0,7%. Предметы домашнего обихода выросли в цене на 0,4%. Алкоголь и табак подорожали на 0,4%.