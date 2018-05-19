Современные пионеры: Более 72 тысяч учащихся Мангистау входят в ряды организаций «Жас Ұлан» и «Жас Қыран»

Вступление в ряды «жасулановцев». Фото предоставлено центром «Школьник»

В Мангистауской области детские организации «Жас Ұлан» и «Жас Қыран» сегодня насчитывают более 72 тысяч учащихся. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области. В ряды современных пионеров принимают школьников, отличившихся в учебе, спорте и других сферах.



- «Жас Ұлан» - это добровольное сообщество юных граждан Республики Казахстан, устремленных к главной цели – быть полезными своей Родине, верными самым лучшим идеалам человечества, традициям своего народа и семьи, дружбы, чести, добра и справедливости. В ряды «Жас Қыран» принимают учеников с первого по четвертый классы. В «Жас Ұлан» - с пятого по 11 классы. Основные направления данных организаций: гражданско-патриотическое, нравственное, информационное, организаторское, досугово-игровое развитие детей, - рассказали в центре «Школьник».



Основные направления деятельности «Жас Ұлан»:



1. «Зерде» - жасулановец постоянно развивает свою познавательную активность, интеллект, культуру умственного труда, личностный потенциал, стремится к различным творческим инициативам и ответственно проявляет свои творческие способности по улучшению окружающей жизни.



2. «Руханият» - способствует развитию и формированию нравственных, морально-этических, художественно-эстетических основ жизнедеятельности членов организации. Жасулановец должен быть честным и искренним по отношению к самому себе, стараться действовать в соответствии с общечеловеческими нормами морали, уважать старших, заботиться о младших, уважать мнения близких, друзей.



3. «Отан» - способствует формированию у членов организации гражданской ответственности, толерантности и патриотизма, гордости за свой народ, чувства уважения к государственным символам и государственному языку.

Жасулановец должен любить Родину, уважать государственные символы, знать историю государства, родного края, жизнь и подвиги почетных граждан и героев родной местности, вести активную туристическую, поисково-экспедиционную и краеведческую работу, достойно представлять свою страну за рубежом.



4. «Жеті жарғы» формирует правовую культуру юных граждан Казахстана, личностные, социальные, правовые компетенции, политическую грамотность.

Жасулановец должен быть достойным гражданином Республики Казахстан, уважать и соблюдать Конституцию Республики Казахстан, действующее законодательство, торжественное обещание жасулановца, следовать общепринятым правилам и нормам поведения, жить по долгу, чести и совести.



5. «Салауат» - способствует формированию здорового образа жизни членов организации и окружающего социума, развитию массовой физической культуры и спорта. Жасулановец активно ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, заботится о своем здоровье, поддерживает хорошую физическую форму, участвует на различных спортивно-массовых мероприятиях.



6. «Еңбек» - способствует ранней профессиональной ориентации и выбору профессии членов организации, развитию компетентности и функциональной грамотности путем создания клубов юных техников, изобретателей и рационализаторов, бизнес-школ, холдингов, общественных академий, конкурсов, форумов профессионального мастерства и т.д. Жасулановец уважает, ценит труд и людей труда, сам любит трудиться, помогает семье в домашнем хозяйстве, занимается прикладным искусством, моделирует конструкции, ответственно относится к осознанному выбору профессии, участвует в трудовых и профессиональных акциях, выставках технических, сельскохозяйственных, творческих достижений детей и молодежи страны, приумножает трудовые традиции семьи, своего аула, города, области, организации, страны.



7. «Экоәлем» - формирует у детей экологическую культуру, сознательное заботливое отношение к окружающей среде, направленное на охрану материальных ценностей, рациональное использование природных ресурсов и бережное отношение к природе. Жасулановец живет в гармонии с природой, окружающей действительностью, с самим собой, любит и бережет природу, сохраняет и рационально использует природные ресурсы.



У детско-юношеских организаций есть свой девиз: «Все наши мысли, знания, дела – для Родины, Добра и Справедливости!», а также знак приветствия: ладонь правой руки, приложенная к сердцу с наклоном головы в знак приветствия.



Школьникам выдаются знаки отличия: нагрудный знак «Жас Қыран» для младших членов организации; нагрудный знак «Жас Ұлан» для членов организации; галстук голубого цвета «Жас Ұлан», как часть Государственного Флага РК; шевроны установленного образца для лидеров организации; нагрудный знак III степени (бронзовый значок) для отличившихся лидеров организации «Ұланбасы»; нагрудный знак II степени (серебряный значок) для особо отличившихся жасулановцев, лидеров организаций районного, областного или регионального масштаба; нагрудный знак I степени (золотой значок) для лидеров детских объединений, вожатых, педагогов, внесших весомый вклад в развитие детского движения страны.



«Жасулановцем» может стать учащийся средних организаций образования. Посвящение в «жасулановцы» и «жаскырановцы» проходит на центральных площадях городов и районов три раза в год, в канун знаменательных праздников, в торжественной обстановке с участием почетных гостей области.



Для того, чтобы стать «жасулановцем», необходимо:



- заполнить в школе заявление о вступлении в организацию с личной разборчивой подписью вступающего, заверенное родителями о том, что они дают согласие на вступление сына или дочери в организацию «Жас Ұлан»;

- произнести торжественное обещание «жасулановца»;

- знать цели, задачи, символику организации «Жас Ұлан»;

- понимать, следовать во всех своих делах и поступках данному торжественному обещанию, девизу организации, правилам поведения члена организации «Жас Ұлан».