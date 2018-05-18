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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 1617

Перекрытый участок дороги от ЖК «Оазис» до спуска в 14 микрорайоне обещают открыть 20 мая

Перекрытым в связи с проведением ремонтных работ оказался участок протяженностью 700 метров - от жилого комплекса «Оазис» до спуска к торговому центру «Астана». Об этом сообщил Георгий Джихвашвили, инженер-геодезист подрядной компании.

Работы по снятию старого покрытия. Фото из архива Lada.kz
В подрядной компании сообщили, что закрытие дороги необходимо для того, чтобы качественно снять старое покрытие и положить новый асфальт.

- Если перекрывать половину дороги, то хорошо вычистить не получиться, поскольку машины будут ездить, растаскивать пыль, пачкаться о битумную эмульсию. В итоге это приведет к тому, что новое покрытие и полгода не прослужит. А мы хотим сделать качественно дорогу, - прокомментировал специалист.

На данном участке, как сообщили в подрядной организации, будет производиться очистка, укладка георешетки и нового асфальта. В воскресенье, 20 мая, строители обещают открыть этот участок дороги.

Для того, чтобы работы были произведены качественно, необходимо, чтобы битум остыл.

- Три асфальтоукладчика работают на данном участке. Мы будем работать и ночью, чтобы работы поскорее закончить, - сообщил Георгий Джихвашвили.


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Комментарии ( 1 )

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  • xerox
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  • minus
  • Никита Худяков
  • Kito
  • kolu411
 Человечище (Посетители) Сегодня, 17:32
Молодцы, мы потерпим.
Главное, чтобы качественно сделали.
 
 

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