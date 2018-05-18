Перекрытый участок дороги от ЖК «Оазис» до спуска в 14 микрорайоне обещают открыть 20 мая

Работы по снятию старого покрытия. Фото из архива Lada.kz

В подрядной компании сообщили, что закрытие дороги необходимо для того, чтобы качественно снять старое покрытие и положить новый асфальт.



- Если перекрывать половину дороги, то хорошо вычистить не получиться, поскольку машины будут ездить, растаскивать пыль, пачкаться о битумную эмульсию. В итоге это приведет к тому, что новое покрытие и полгода не прослужит. А мы хотим сделать качественно дорогу, - прокомментировал специалист.



На данном участке, как сообщили в подрядной организации, будет производиться очистка, укладка георешетки и нового асфальта. В воскресенье, 20 мая, строители обещают открыть этот участок дороги.



Для того, чтобы работы были произведены качественно, необходимо, чтобы битум остыл.



- Три асфальтоукладчика работают на данном участке. Мы будем работать и ночью, чтобы работы поскорее закончить, - сообщил Георгий Джихвашвили.