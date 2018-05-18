Жители Актау массово пожаловались на отсутствие питьевой воды

Из проголосовавших на сайте «Вконтакте» респондентов об отсутствии воды сообщили более трехсот человек.
Пользователи Lada.kz поделились видео, на которых запечатлены порывы воды.
Вчера, 17 мая, порыв произошел у дома №43 во 2 микрорайоне Актау. Инцидент случился во время гидравлических испытаний коммуникаций.
Подачу воды, как стало известно Lada.kz из неофициальных источников, обещают возобновить сегодня.
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» комментарий по поводу отключения воды корреспондентам Lada.kz получить не удалось.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что питьевую воду не отключали.