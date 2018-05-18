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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 1230

Жители Актау массово пожаловались на отсутствие питьевой воды

По результатам опроса, организованного Lada.kz в социальных сетях, об отсутствии воды заявили более полутора тысяч человек.

Иллюстративное фото с сайта kievvlast.com.ua
Из более чем трех тысяч участников голосования в Instagram воды не оказалось у более полутора тысяч опрошенных.

Жители Актау массово пожаловались на отсутствие питьевой воды


Из проголосовавших на сайте «Вконтакте» респондентов об отсутствии воды сообщили более трехсот человек.

Жители Актау массово пожаловались на отсутствие питьевой воды


Пользователи Lada.kz поделились видео, на которых запечатлены порывы воды.





Вчера, 17 мая, порыв произошел у дома №43 во 2 микрорайоне Актау. Инцидент случился во время гидравлических испытаний коммуникаций.



Подачу воды, как стало известно Lada.kz из неофициальных источников, обещают возобновить сегодня.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» комментарий по поводу отключения воды корреспондентам Lada.kz получить не удалось.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что питьевую воду не отключали.


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Комментарии ( 3 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 22:12
Цитата: Satuk
По моему этот шухер кому то выгоден


например кому? что из-за этого президента поменяют? crazy
 
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botden (Посетители) Сегодня, 21:16
Satuk,
Вот у нас реально воды не бывает с десяти утра до пяти вечера и сказали что сие чудо будет до конца месяца(
 
-2
  • Пантера
  • Apmaxa
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Satuk (Посетители) Сегодня, 20:03
Вода есть. В нашем доме как минимум. По моему этот шухер кому то выгоден вот и шухерят фейково на ладе. draznilka
 
 

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