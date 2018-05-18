«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.31 KZT
  • €1 = 386.62 KZT
  • 1 RUB = 5.27 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 21:11

Просмотров: 1093

В «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию с водой в Актау

В «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что отключение воды в Актау не производилось. Но было снижено давление подачи воды в новых микрорайонах города. В связи с чем на верхних этажах жилых домов жители ощущали нехватку воды. Об этом сообщил Аскар Дузмагамбетов, главный инженер предприятия.

Иллюстративное фото
В «Каспий жылу, су арнасы» разъяснили, что в пятницу, 18 мая, было снижение давления подачи воды в новых микрорайонах города. Это, по словам Аскара Дузмагамбетова, было связано с опрессовкой тепловых сетей, а также началом сезона полива.

- Производит всю воду для города ТОО «МАЭК-Казатомпром», но давление подачи воды осуществляют два предприятия: «МАЭК» и «Каспий жылу, су арнасы». Снижение давления было произведено нами в связи с опрессовкой тепловых сетей города, но никаких отключений питьевой воды не было. Мы имеем право на своих сетях производить ремонты с отключением некоторых домов или отдельных участков города в связи с, допустим, порывом, производить аварийные отключения или плановые. Но при этом мы отключаем всего одну ветку - это два-три дома и то только на рабочий день, то есть с 09:00 часов и стараемся включить в 14:00-17:00, но не более, - сказал Аскар Дузмагамбетов.

В «Каспий жылу, су арнасы» назвали еще одну причину снижения давления в сетях.

- В городе наступил сезон полива, и растет потребление воды. В летнее время снижается давление, так как пропускная способность трубопровода ограничена, но город от этого не страдает. На верхних этажах при снижении давления может не хватать воды в часы-пик. Потому что в часы-пик потребление воды растет, и напряжение в сетях падает из-за максимального потребления воды городом. Воду производит «МАЭК-Казатомпром», и его специалисты утверждают, что информация о том, что воды не хватает - не верна, - сказал главный инженер предприятия.

В данный момент, как сообщили в «Каспий жылу, су арнасы», давление в сетях увеличено.

- Мы сейчас работаем в полном режиме. В ближайшее время снижения давления подачи воды не планируется, - сообщил Аскар Дузмагамбетов.

Фото из архива Lada.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 21:49
Мы сейчас работаем в полном режиме. В ближайшее время снижения давления подачи воды не планируется, - сообщил Аскар Дузмагамбетов.

Но! наступила жара, и воды скоро может не будет совсем даже для полива деревьев.. prey ...Наступает сезон возврата в пустыню, вымрем ВСЕ!...

Хочу за муж!..Челюсть подними...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика