В «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию с водой в Актау

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В «Каспий жылу, су арнасы» разъяснили, что в пятницу, 18 мая, было снижение давления подачи воды в новых микрорайонах города. Это, по словам Аскара Дузмагамбетова, было связано с опрессовкой тепловых сетей, а также началом сезона полива.



- Производит всю воду для города ТОО «МАЭК-Казатомпром», но давление подачи воды осуществляют два предприятия: «МАЭК» и «Каспий жылу, су арнасы». Снижение давления было произведено нами в связи с опрессовкой тепловых сетей города, но никаких отключений питьевой воды не было. Мы имеем право на своих сетях производить ремонты с отключением некоторых домов или отдельных участков города в связи с, допустим, порывом, производить аварийные отключения или плановые. Но при этом мы отключаем всего одну ветку - это два-три дома и то только на рабочий день, то есть с 09:00 часов и стараемся включить в 14:00-17:00, но не более, - сказал Аскар Дузмагамбетов.



В «Каспий жылу, су арнасы» назвали еще одну причину снижения давления в сетях.



- В городе наступил сезон полива, и растет потребление воды. В летнее время снижается давление, так как пропускная способность трубопровода ограничена, но город от этого не страдает. На верхних этажах при снижении давления может не хватать воды в часы-пик. Потому что в часы-пик потребление воды растет, и напряжение в сетях падает из-за максимального потребления воды городом. Воду производит «МАЭК-Казатомпром», и его специалисты утверждают, что информация о том, что воды не хватает - не верна, - сказал главный инженер предприятия.



В данный момент, как сообщили в «Каспий жылу, су арнасы», давление в сетях увеличено.



- Мы сейчас работаем в полном режиме. В ближайшее время снижения давления подачи воды не планируется, - сообщил Аскар Дузмагамбетов.



Фото из архива Lada.kz