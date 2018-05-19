Акимат Актау: Новую дорогу откроют 1 июня

- Для разгрузки дорог города с 18 мая было разрешено движение по дополнительной секции. С 1 июня 1 520 метров дороги будут введены в эксплуатацию. Глава региона Ералы Тугжанов ознакомился со строительством участка дороги «Хаб 19» и дал конкретные поручения по улучшению качества автодороги. Ремонт данного участка находится под контролем акима города, - рассказали в пресс-службе акимата Актау.
Напомним, строительство дороги началось в конце 2016 года. По проекту дорога будет шестиполосной с разделительной полосой. Стоимость проекта - 1 миллиард 187 миллионов тенге.
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