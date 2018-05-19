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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:29

Просмотров: 874

Акимат Актау: Новую дорогу откроют 1 июня

Новая дорога соединит 16 микрорайон Актау и новую часть города - 17, 18 и 19 микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото из архива Lada.kz
Общая протяженность автодороги составляет 2 286 метров.

- Для разгрузки дорог города с 18 мая было разрешено движение по дополнительной секции. С 1 июня 1 520 метров дороги будут введены в эксплуатацию. Глава региона Ералы Тугжанов ознакомился со строительством участка дороги «Хаб 19» и дал конкретные поручения по улучшению качества автодороги. Ремонт данного участка находится под контролем акима города, - рассказали в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, строительство дороги началось в конце 2016 года. По проекту дорога будет шестиполосной с разделительной полосой. Стоимость проекта - 1 миллиард 187 миллионов тенге.

Акимат Актау: Новую дорогу откроют 1 июня


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