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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:14

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В Актау определили победителей слета юных инспекторов движения

Первое место заняла команда из школы № 5 Мунайлинского района. Она и будет представлять Мангистаускую область на республиканском слете юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).

Фото предоставлено пресс-службой ДВД Мангистау
В Актау прошел очередной 18-й областной слет юных инспекторов дорожного движения. По традиции слет посвящен героическому подвигу сотрудника дорожной полиции Газиза Байтасова, погибшего при задержании опасного преступника.

За звание лучших боролись семь команд, победители городских и районных слетов ЮИД области. В состав жюри вошли сотрудники местной полиции и педагоги.

Участники слета показывали мастерство вождения велосипеда, соревновались в таких конкурсах, как «Юный регулировщик», «Знаток ПДД», «Турнир эрудитов» и демонстрировали теоретические и практические знания в оказании первой помощи.



- Цель слета: предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганда правил дорожного движения. В каждой номинации были определены три места, и в итоге всех конкурсов в общекомандном первенстве первое место заняла команда Мунайлинского района, которую представляли ученики средней школы № 5. Второе место – команда из средней школы № 8 Актау и третье место – команда Мангистауского района, средняя школа имени Е.Айшуакулы села Жынгылды, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангситауской области.

Победители областного слета - команда средней школы № 5 Мунайлинского района - будет представлять Мангистаускую область на республиканском слете, который пройдет с 20 по 29 августа в Кызылорде.


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В Актау определили победителей областного слета юных инспекторов движения


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