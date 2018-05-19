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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 530

В портах Актау и Баутино задержаны иностранные сухогрузы

В результате выявленных нарушений в портах Актау и Баутино задержали сухогрузы России и Ирана. Об этом сообщается на сайте Министерства по инвестициям и развитию РК.

Фото mid.gov.kz
По сообщению ведоства, в период с 6 апреля по 14 мая инспекторами морской администрации портов Актау и Баутино проведена масштабная проверка, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации сухогрузных судов.

- В рамках мероприятия осмотрено 53 сухогрузных судна, плавающих под флагом Казахстана, России, Азербайджана и Ирана. В результате проверки до устранения выявленных нарушений были задержаны четыре судна, из них три - под флагом Ирана и один - из России, - говорится в сообщении.

Основными нарушениями явились:
- недолжное функционирование навигационных, противопожарных средств, радиооборудования;
- отсутствие герметичности/водонепроницаемости дверей грузовых трюмов;
- несоблюдение требований по устойчивости;
- коррозия корпуса конструкции судна и оборудования;
- несоответствие судовых журналов требованиям международных конвенций;
- дипломы и свидетельства экипажа не соответствовали требованиям занимаемой должности.

- Наряду с этим пяти судам из Ирана выданы замечания, подлежащие устранению до отхода из порта. Они касались компетенции рядового состава экипажа. По итогам проверки Морской администрацией порта Актау и Баутино будет направлено письмо в адрес морских портовых властей указанных стран о принятии мер по недопущению судов, не соответствующих требованиям безопасности мореплавания, в международное плавание, - сообщает пресс-служба ведомства.



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В портах Актау и Баутино задержаны иностранные сухогрузы


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Комментарии ( 2 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:48
Цитата: кеша
Наши книжек умных что ли начитались!!! Теперь практику опробывают!!!

 Тут другое. Кеша Иранское и Российское судно ничего на мысль не приходит тебе случайно? uhmylka Я вот думаю думаю думаю,а толку то.
 
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  • Satuk
 кеша (Посетители) Сегодня, 18:51
Наши книжек умных что ли начитались!!! Теперь практику опробывают!!!
 
 

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