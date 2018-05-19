В портах Актау и Баутино задержаны иностранные сухогрузы

- В рамках мероприятия осмотрено 53 сухогрузных судна, плавающих под флагом Казахстана, России, Азербайджана и Ирана. В результате проверки до устранения выявленных нарушений были задержаны четыре судна, из них три - под флагом Ирана и один - из России, - говорится в сообщении.
Основными нарушениями явились:
- недолжное функционирование навигационных, противопожарных средств, радиооборудования;
- отсутствие герметичности/водонепроницаемости дверей грузовых трюмов;
- несоблюдение требований по устойчивости;
- коррозия корпуса конструкции судна и оборудования;
- несоответствие судовых журналов требованиям международных конвенций;
- дипломы и свидетельства экипажа не соответствовали требованиям занимаемой должности.
- Наряду с этим пяти судам из Ирана выданы замечания, подлежащие устранению до отхода из порта. Они касались компетенции рядового состава экипажа. По итогам проверки Морской администрацией порта Актау и Баутино будет направлено письмо в адрес морских портовых властей указанных стран о принятии мер по недопущению судов, не соответствующих требованиям безопасности мореплавания, в международное плавание, - сообщает пресс-служба ведомства.