На полигонах РК «Запад» обнаружены неразорвавшиеся снаряды

Военнослужащие-саперы войсковых частей 41433, 25744, 30238 и 99116 готовят полигон к летнему периоду обучения, очистив его от восьми неразорвавшихся снарядов.К работам привлечены инженерно-саперные подразделения и полигонные команды, задействована военная техника с высокой проходимостью.- На сегодняшний день уже очищено порядка 50 гектаров территорий. Сплошная плановая очистка полигонов проводится два раза в год, основная задача заключается в уничтожении неразорвавшихся снарядов и боеприпасов с целью обеспечения безопасности при проведении учебных занятий с личным составом, - отметил Рустем Игисинов, руководитель пресс-службы.По словам Владимира Жабняка, начальника инженерной службы войсковой части 41433, в целях безопасности все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте методом подрыва накладным зарядом. Военнослужащие-саперы обеспечены специальными индивидуальными средствами защиты, бронежилетами, специальными защитными костюмами сапера, оснащены новейшими средствами поиска и разведки миноискателей по обнаружению взрывоопасных предметов на глубине до шести метров.На полигонах проводятся также мероприятия по обслуживанию полигонного оборудования и техники учебно-боевой группы. Особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ, совершенствованию учебно-материальной базы, вопросам жизнедеятельности и обустройства полевого лагеря и полигонной команды.