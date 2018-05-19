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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:15

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На полигонах РК «Запад» обнаружены неразорвавшиеся снаряды

На учебных полигонах регионального командования «Запад» завершаются работы по очистке полигонов от неразорвавшихся снарядов, ремонт и восстановление специального оборудования. Военнослужащие саперы обнаружили восемь взрывоопасных предметов, которые могли причинить вред животным и личному составу во время полевых занятий. Об этом проинформировали в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования.

Обезвреживание снарядов. Фото пресс-службы УРК "Запад"
Военнослужащие-саперы войсковых частей 41433, 25744, 30238 и 99116 готовят полигон к летнему периоду обучения, очистив его от восьми неразорвавшихся снарядов.

К работам привлечены инженерно-саперные подразделения и полигонные команды, задействована военная техника с высокой проходимостью.
На полигонах РК «Запад» обнаружены неразорвавшиеся снаряды


- На сегодняшний день уже очищено порядка 50 гектаров территорий. Сплошная плановая очистка полигонов проводится два раза в год, основная задача заключается в уничтожении неразорвавшихся снарядов и боеприпасов с целью обеспечения безопасности при проведении учебных занятий с личным составом, - отметил Рустем Игисинов, руководитель пресс-службы.

На полигонах РК «Запад» обнаружены неразорвавшиеся снаряды


По словам Владимира Жабняка, начальника инженерной службы войсковой части 41433, в целях безопасности все взрывоопасные предметы уничтожаются на месте методом подрыва накладным зарядом. Военнослужащие-саперы обеспечены специальными индивидуальными средствами защиты, бронежилетами, специальными защитными костюмами сапера, оснащены новейшими средствами поиска и разведки миноискателей по обнаружению взрывоопасных предметов на глубине до шести метров.

На полигонах проводятся также мероприятия по обслуживанию полигонного оборудования и техники учебно-боевой группы. Особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ, совершенствованию учебно-материальной базы, вопросам жизнедеятельности и обустройства полевого лагеря и полигонной команды.


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