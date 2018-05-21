Нарушение ПДД патрульными автомобилями прокомментировали в ДВД Мангистау

Автор ролика «Закон по-прежнему не писан», опубликованного в разделе «Народные новости», запечатлел поворот патрульного автомобиля налево вторым рядом и припаркованную на автобусной остановке служебную машину.Видео, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, изучило руководство батальона БДПП МПС УВД Актау.- Экипажи дорожно-патрульной полиции, которые запечатлены на видео, выполняли функции по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности на дорогах областного центра. В первом случае экипаж служебного автомобиля вынужденно изменил направление движения, когда принял сообщение о вызове. Во втором - экипаж прибыл на место происшествия. Примеры не являются нарушением со стороны сотрудников полиции, - проинформировали в ДВД Мангистауской области.- Сотрудники дорожно-патрульной полиции должны знать и выполнять требования нормативно-правовых актов, касающихся организации дорожного движения, в том числе и правила дорожного движения Республики Казахстан (ПДД РК). Несоблюдение указанных требований влечет административную ответственность на общих основаниях, - дополнили в ДВД Мангистауской области.