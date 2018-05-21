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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 1028

Нарушение ПДД патрульными автомобилями прокомментировали в ДВД Мангистау

Видеоролик «Закон по-прежнему не писан» изучили в батальоне дорожно-патрульной полиции (БДПП) местной полицейской службы (МПС) УВД Актау.

Кадр видео
Автор ролика «Закон по-прежнему не писан», опубликованного в разделе «Народные новости», запечатлел поворот патрульного автомобиля налево вторым рядом и припаркованную на автобусной остановке служебную машину.

Видео, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, изучило руководство батальона БДПП МПС УВД Актау.



- Экипажи дорожно-патрульной полиции, которые запечатлены на видео, выполняли функции по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности на дорогах областного центра. В первом случае экипаж служебного автомобиля вынужденно изменил направление движения, когда принял сообщение о вызове. Во втором - экипаж прибыл на место происшествия. Примеры не являются нарушением со стороны сотрудников полиции, - проинформировали в ДВД Мангистауской области.

Нарушение ПДД патрульными автомобилями прокомментировали в ДВД Мангистау


- Сотрудники дорожно-патрульной полиции должны знать и выполнять требования нормативно-правовых актов, касающихся организации дорожного движения, в том числе и правила дорожного движения Республики Казахстан (ПДД РК). Несоблюдение указанных требований влечет административную ответственность на общих основаниях, - дополнили в ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 3 )

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Jack (Посетители) Сегодня, 14:33
В принципе на действия полицейских уже можно не жаловаться. Читайте универсальный ответ:
выполняли функции по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности на дорогах

На дороге им можно делать что хочешь - нас же защищают, какие претензии.
 
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  • Orange
 canon (Посетители) Сегодня, 13:43
Quwanysh Atshybaiuly,
Сен жазбай-ақ қойшы осы.
 
-1
  • Ареке
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:15
Shendilerdiń zańsyzdyqtarynan, yel qazynasy qanshama aıyppuldan qaģylýda!
 
 

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