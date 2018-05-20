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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 749

Футбольное поле по стандартам FIFA обещали построить в Актау

Автор и спонсор идеи пожелал остаться инкогнито.

Эскиз проекта предоставил автор идеи
Автор идеи хочет открыть в Актау специализированный футбольный класс.

Футбольное поле по стандартам FIFA обещали построить в Актау


- Мне была необходима инфраструктура. Я обратился в отдел физической культуры и спорта городского акимата, где меня поддержали и предоставили для рассмотрения подходящее футбольное поле на территории школы №21. Уже началась работа по установке газона по стандартам FIFA. С директором учебного заведения было оговорено, что все учащиеся школы будут заниматься бесплатно, - поделился автор идеи.


Футбольное поле по стандартам FIFA обещали построить в Актау


Длина поля составит 60 метров и 40 метров в ширину. На чемпионатах Испании, по словам автора идеи, дети до 14 лет играют в таком формате.

Окончание строительства запланировано на 15 июля. После состоится торжественное открытие. Запланировано проведение детского турнира для отбора талантливых футболистов в специализированный класс.

Автор проекта выражает благодарность генеральному директору ТОО «Бикада» Аскару Бибаеву, который пообещал построить трибуны. А также городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева и директору школы №21 Сауле Шудабаевой.


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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:53
Цитата: tolk
есть что скрывать.

Конечно можно если это инкогнито находится на большой руководящей должности с небольшим жалованием или допускаю другое типа криминальный авторитет и тыры пыры фантазировать можно до утра. uhmylka
 
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  • Satuk
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:49
Если остался инкогнито ,значит есть что скрывать. chih
 
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  • tolk
 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:18
Автор и спонсор идеи пожелал остаться инкогнито
 Ты смотри у нас свой доморощенный Абрамович объявился,тихий и не бедный. podmig Стадион это замечательно bravo интрига всё портит.
 
 

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