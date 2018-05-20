Футбольное поле по стандартам FIFA обещали построить в Актау

Длина поля составит 60 метров и 40 метров в ширину. На чемпионатах Испании, по словам автора идеи, дети до 14 лет играют в таком формате.
Окончание строительства запланировано на 15 июля. После состоится торжественное открытие. Запланировано проведение детского турнира для отбора талантливых футболистов в специализированный класс.
Автор проекта выражает благодарность генеральному директору ТОО «Бикада» Аскару Бибаеву, который пообещал построить трибуны. А также городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева и директору школы №21 Сауле Шудабаевой.