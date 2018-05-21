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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:49

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Мангистаускую область назвали лидером по уровню рождаемости

Коэффициент рождаемости по итогам 2017 года составил 29,74 родившихся на 1000 человек. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства Национальной экономики РК.

Фото из архива Lada.kz
На втором месте по уровню рождаемости Астана — 28,23 новорожденных на 1000 человек. Замыкает тройку лидеров Южно-Казахстанская область — 27,2 родившихся на 1000 человек.

Среди регионов с низким уровнем рождаемости Северо-Казахстанская область (13,17 новорожденных на 1000 человек), Павлодарская область (15,91 родившихся на 1000 человек) и Восточно-Казахстанская область (15,98 новорожденных на 1000 человек).

Средний уровень рождаемости по Казахстану составил 21,64 родившихся на 1000 человек (20,79 в 2007 году).

В 2017 году в республике родились 390 262 малышей. Из них 51,7 процента - мальчики и 48,3 процента - девочки. За 10 лет число новорожденных выросло на 21,2 процента.

Средний возраст матерей, как сообщает Комитет, составил 28,5 лет. В Алматы и Астане средний возраст рожениц превысил республиканский уровень и составил 29,6 и 29,4 лет соответственно.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных в среднем женщиной репродуктивного возраста до 49 лет) составил в Казахстане 2,73. За 10 лет показатель увеличился в среднем на 10,5 процента.

В Мангистауской области суммарный коэффициент рождаемости равен 3,78. Вторую строчку занимает Южно-Казахстанская область — 3,62.

Самые низкие суммарные коэффициенты рождаемости зафиксированы в Алматы (1,67) и Костанайской области (1,73).


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