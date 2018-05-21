Мангистаускую область назвали лидером по уровню рождаемости

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На втором месте по уровню рождаемости Астана — 28,23 новорожденных на 1000 человек. Замыкает тройку лидеров Южно-Казахстанская область — 27,2 родившихся на 1000 человек.



Среди регионов с низким уровнем рождаемости Северо-Казахстанская область (13,17 новорожденных на 1000 человек), Павлодарская область (15,91 родившихся на 1000 человек) и Восточно-Казахстанская область (15,98 новорожденных на 1000 человек).



Средний уровень рождаемости по Казахстану составил 21,64 родившихся на 1000 человек (20,79 в 2007 году).



В 2017 году в республике родились 390 262 малышей. Из них 51,7 процента - мальчики и 48,3 процента - девочки. За 10 лет число новорожденных выросло на 21,2 процента.



Средний возраст матерей, как сообщает Комитет, составил 28,5 лет. В Алматы и Астане средний возраст рожениц превысил республиканский уровень и составил 29,6 и 29,4 лет соответственно.



Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных в среднем женщиной репродуктивного возраста до 49 лет) составил в Казахстане 2,73. За 10 лет показатель увеличился в среднем на 10,5 процента.



В Мангистауской области суммарный коэффициент рождаемости равен 3,78. Вторую строчку занимает Южно-Казахстанская область — 3,62.



Самые низкие суммарные коэффициенты рождаемости зафиксированы в Алматы (1,67) и Костанайской области (1,73).