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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 171

Единое национальное тестирование в Мангистау планируют сдавать 4167 выпускников

Всего в регионе школу в 2018 году заканчивают 5611 учеников. Об этом на брифинге в Мангистауской службе коммуникаций сообщила Клара Кулатаева, руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта khabar.kz
Единое Национальное тестирование (ЕНТ) планируют провести с 20 июня по 1 июля. В этом году запланировано четыре потока.

- Во всех образовательных учреждениях учебный год заканчивается 25 мая. С 28 мая по 8 июня ученики девятых классов будут сдавать государственные экзамены для получения аттестата об основном образовании. С 29 мая по 9 июня выпускники 11 классов будут сдавать итоговую аттестацию для получения аттестата зрелости. Итоговая аттестация пройдет в 126 школах региона. Все школьные аудитории для проведения экзаменов подготовлены, обеспечены кондиционерами, нужными техническими устройствами. А 15 июня выпускникам по всей республике будут вручены аттестаты, - рассказала Клара Кулатаева.

Во время итоговой аттестации в Мангистау будет работать 134 комиссии (126 — в школах области, а также семь — в отделах образования и управлении образования).

С 20 июня по 1 июля пройдет сдача ЕНТ, в котором примут участие 4 167 выпускников (в прошлом году ЕНТ сдавали 3 600 учащихся).

- С 1 июня будут принимать заявления на сдачу комплексного тестирования. В нем будут участвовать выпускники школ прошлых лет и колледжей. Кроме того, будет проводиться комплексное тестирование для ускоренного обучения. Комплексное тестирование проводится также, как и ЕНТ, по пяти предметам. Те, кто не прошел пороговый бал на ЕНТ, имеют возможность сдать комплексное тестирование в августе этого года, но они не смогут участвовать в конкурсе на получение образовательного гранта, - рассказала Клара Кулатаева.

Тесты ЕНТ в 2018 году обновлены на 50 процентов. Тестирование будет проходить по пяти предметам и длиться 210 минут. Экзаменуемые смогут набрать максимум 140 баллов, проходной балл — 50. Тестирование предполагает выполнение 120 заданий.

Коррективы, внесенные в процедуру ЕНТ в 2018 году, как говорят в управлении образования области, демонстрируют лояльность к абитуриенту. В этом году, если обстоятельства не позволили сдать выпускнику экзамен со своей группой, то, подав заявление в комиссию национального центра тестирования, старшеклассник получит разрешение на сдачу в другом потоке. Если баллы неудовлетворительны, то, подготовившись, в августе он может повторно пройти тестирование.

Прием заявлений на сдачу ЕНТ проводился с 10 марта по 10 мая текущего года. В настоящее время формируются потоки и даты проведения тестирования.

В прошлом году средний балл по Мангистауской области составил - 78.


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