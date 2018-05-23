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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:08

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О готовности пунктов сдачи ЕНТ рассказали в управлении образования Мангистауской области

Аудитории, в которых будет проведено тестирование, обеспечены современными техническими устройствами. Об этом на брифинге в Мангистауской службе центральных коммуникаций сообщила Клара Кулатаева, руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Мангистауской области.

Брифинг в службе центральных коммуникаций Мангистауской области. Фото автора
В этом году ЕНТ в Мангистауской области пройдет в четырех пунктах: Essenov University; Куйкенской школе в Бейнеуском районе; средней школе №9 Жанаозена; средней школе имени Б.Жумалиева в Мангистауском районе.

- Все пункты обеспечены современными техническими устройствами (глушители сотовой связи, IP-видеокамеры, металлоискатели). Кроме того, будет организована онлайн-трансляция тестирования, которую смогут посмотреть родители. Для этого будет указана специальная ссылка, - рассказала Клара Кулатаева.

На проезд выпускников к центрам тестирования и организацию питания, а также на размещение выпускников из отдаленных районов области из местного бюджета выделено 6,8 миллиона тенге.

- Дети из Бейнеуского и Каракиянского районов сдают ЕНТ в Жанаозене и Актау. Выпускники из Тупкараганского района тоже приезжают в Актау. Для них предусмотрены подвоз, организация питания и размещение, - рассказала Клара Кулатаева.

Прием заявлений на сдачу ЕНТ проводился с 10 марта по 10 мая текущего года. В настоящее время формируются потоки и даты проведения тестирования.
В прошлом году средний балл по Мангистауской области составил - 78.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:26
Jas túlekterge sáttilik dada
 
 

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