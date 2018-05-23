О готовности пунктов сдачи ЕНТ рассказали в управлении образования Мангистауской области

Брифинг в службе центральных коммуникаций Мангистауской области. Фото автора

В этом году ЕНТ в Мангистауской области пройдет в четырех пунктах: Essenov University; Куйкенской школе в Бейнеуском районе; средней школе №9 Жанаозена; средней школе имени Б.Жумалиева в Мангистауском районе.



- Все пункты обеспечены современными техническими устройствами (глушители сотовой связи, IP-видеокамеры, металлоискатели). Кроме того, будет организована онлайн-трансляция тестирования, которую смогут посмотреть родители. Для этого будет указана специальная ссылка, - рассказала Клара Кулатаева.



На проезд выпускников к центрам тестирования и организацию питания, а также на размещение выпускников из отдаленных районов области из местного бюджета выделено 6,8 миллиона тенге.



- Дети из Бейнеуского и Каракиянского районов сдают ЕНТ в Жанаозене и Актау. Выпускники из Тупкараганского района тоже приезжают в Актау. Для них предусмотрены подвоз, организация питания и размещение, - рассказала Клара Кулатаева.



Прием заявлений на сдачу ЕНТ проводился с 10 марта по 10 мая текущего года. В настоящее время формируются потоки и даты проведения тестирования.

В прошлом году средний балл по Мангистауской области составил - 78.