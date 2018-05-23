О готовности пунктов сдачи ЕНТ рассказали в управлении образования Мангистауской области

- Все пункты обеспечены современными техническими устройствами (глушители сотовой связи, IP-видеокамеры, металлоискатели). Кроме того, будет организована онлайн-трансляция тестирования, которую смогут посмотреть родители. Для этого будет указана специальная ссылка, - рассказала Клара Кулатаева.
На проезд выпускников к центрам тестирования и организацию питания, а также на размещение выпускников из отдаленных районов области из местного бюджета выделено 6,8 миллиона тенге.
- Дети из Бейнеуского и Каракиянского районов сдают ЕНТ в Жанаозене и Актау. Выпускники из Тупкараганского района тоже приезжают в Актау. Для них предусмотрены подвоз, организация питания и размещение, - рассказала Клара Кулатаева.
Прием заявлений на сдачу ЕНТ проводился с 10 марта по 10 мая текущего года. В настоящее время формируются потоки и даты проведения тестирования.
В прошлом году средний балл по Мангистауской области составил - 78.