В Мангистау выделено 75 грантов акима области для выпускников школ

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Из общего числа грантов 11 тысяч — по техническим специальностям.



- В этом году, кроме республиканского гранта, есть еще грант акима Мангистауской области. По гранту акима выделено 50 мест на бакалавриат и 25 мест на магистратуру, - рассказала Клара Кулатаева.



При распределении государственных грантов в ВУЗах страны знак «Алтын белгі» приравнен к простому аттестату.



- Преимущество обладатели знака «Алтын белгі» имеют лишь в том случае, если у них балл выше. При равных условиях они могут воспользоваться своим статусом. Но если обладатель знака «Алтын белгі» набрал на ЕНТ меньшее количество баллов, чем выпускник, который имеет простой аттестат, то тогда никаких льгот и привилегий не будет, - сообщили в управлении образования.



В Мангистауской области на знак «Алтын белгi» претендуют 174 выпускника. На аттестат отличия - 215 претендентов.



- Все имеют одинаковые шансы для поступления в высшие учебные заведения по образовательному гранту. Участникам и победителям международных олимпиад и научных конкурсов тоже придется сдавать ЕНТ, и они тоже участвуют в конкурсах на равных условиях, - сообщила Клара Кулатаева.



Мангистауские выпускники получат аттестаты о среднем образовании 15 июня в торжественной обстановке в своих школах.



- Выпускные вечера будут проходить в учебных заведениях 15 июня. Мы проводили разъяснительную работу с учащимися и их родителями, чтобы выпускные вечера проходили в стенах школ. Но если кто-то из них желает проводить выпускные вечера в заведениях, то это разрешается делать только после сдачи ЕНТ и итоговой аттестации, - рассказала Клара Кулатаева.