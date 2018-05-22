Назначен новый руководитель ГАСК Мангистауской области

Эльдар Машырыков. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Нового руководителя представил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Ранее Эльдар Машырыков работал руководителем отдела, затем заместителем руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области».



Эльдар Машырыков родился в 1985 году в Жанаозене. Окончил в 2008 году Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер». В 2013 году – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова по специальности «юрист».



С 2009 по 2011 годы работал в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» ведущим, затем главным специалистом отдела контроля качества строительства. С 2011 по 2015 трудился в ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» на руководящих должностях.