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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 924

Назначен новый руководитель ГАСК Мангистауской области

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области возглавил Эльдар Машырыков. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Эльдар Машырыков. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Нового руководителя представил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Ранее Эльдар Машырыков работал руководителем отдела, затем заместителем руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области».

Эльдар Машырыков родился в 1985 году в Жанаозене. Окончил в 2008 году Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер». В 2013 году – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова по специальности «юрист».

С 2009 по 2011 годы работал в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» ведущим, затем главным специалистом отдела контроля качества строительства. С 2011 по 2015 трудился в ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» на руководящих должностях.


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Комментарии ( 1 )

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Тайлак (Посетители) Сегодня, 16:48
молодец поздравляем умный специалист
 
 

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