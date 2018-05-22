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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 2809

Полиция разыскивает героев снятого на пляже в Актау видео

Им может грозить административная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Скриншот видео
Полицейские приступили к поиску участников видео, снятого на пляже Актау. Изучаются записи видеокамер, установленных на рядом стоящих зданиях.

- Если личности граждан будут установлены, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), – сообщили в пресс службе ДВД Мангистауской области.



Кая Снегова


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Комментарии ( 2 )

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Морской (Посетители) Сегодня, 17:55
Омлет уже стал "мелким хулиганством"?
 
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mustain (Посетители) Сегодня, 17:18
Отличная новость, особенно для школьников, бывающих здесь.
 
 

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