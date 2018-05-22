Полиция разыскивает героев снятого на пляже в Актау видео

Скриншот видео

Полицейские приступили к поиску участников видео, снятого на пляже Актау. Изучаются записи видеокамер, установленных на рядом стоящих зданиях.



- Если личности граждан будут установлены, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), – сообщили в пресс службе ДВД Мангистауской области.







Кая Снегова