Полиция разыскивает героев снятого на пляже в Актау видео

- Если личности граждан будут установлены, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), – сообщили в пресс службе ДВД Мангистауской области.
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Комментарии ( 2 )
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