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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 263

Команда пожарной части №2 Актау стала победителем соревнований по скоростному маневрированию

За звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию» боролись представители всех подразделений службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото предоставлено службой пожаротушения
Состязания среди пожарных подразделений Актау и Мангистауской области прошли на территории базы ТОО «Учкомбинат» (Автодром) в жилом массиве Атамекен. За звание лучшего боролись водители из 12 пожарных частей службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Команда пожарной части №2 Актау стала победителем соревнований по скоростному маневрированию


Водители пожарных машин соревновались в скоростном вождении грузового автомобиля ЗИЛ-130 и в подаче воды через пожарный рукав со стволом.

Первое место в командном зачете заняла команда специализированной пожарной части №2 Актау. Второе место у команды ПЧ-2 из села Курык, третье место досталось команде из села Тенге, водителям пожарной части ПЧ-12.

Команда пожарной части №2 Актау стала победителем соревнований по скоростному маневрированию


- Водители состязались в точности и ловкости скоростных маневров на трассе, а также в преодолении препятствий и филигранной парковке. Подобные соревнования показывают уровень подготовленности водителей пожарных машин в сложной дорожной обстановке. Соревнования не только демонстрируют опыт езды, но и показывают, какой нелегкой работой приходится заниматься пожарным. Победители справились со своей задачей. Только представьте, если водитель допустит транспортное происшествие или неэффективно будет работать, это может повлиять на боеспособность подразделения. От водителя зависит многое, - сказал Хаям Амирбеков, подполковник гражданской защиты, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.


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Комментарии ( 1 )

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  • 1arab
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:56
Вот так пожарные лучшее в маневрах.а завтра сотрудники Гай будут лучшими в пожаро тушении. Так и живем
 
 

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