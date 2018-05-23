В Актау центр реабилитации и социализации нуждается в новом здании

По состоянию на 15 мая текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 24 238 инвалидов. В том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 4 630.Центр реабилитации и социализации открыт в 2017 году с целью оказания услуг лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата. Центр предоставляет услуги в дневное время, в полустационарных условиях. Лица, приехавшие из других населенных пунктов, могут оставаться и в ночное время.Общая площадь здания составляет 281,9 квадратных метра. В настоящее время реабилитационный центр оснащен тремя тренажерами на общую сумму 84 915 999 тенге.Глава региона Ералы Тугжанов осмотрел помещения центра, где проводится реабилитация инвалидов.Во время встречи руководитель управления координации занятости и социальных программ Куаныш Беришбаев заявил, что центр нуждается не только в новых тренажерах, но и в новом здании.- В год здесь реабилитацию проходят 240 человек. Для повышения эффективности работы реабилитационного центра необходимо приобрести еще четыре тренажера на общую сумму 30 146 800 тенге. Также необходимо новое здание не менее 1000 квадратных метров для обслуживания 50 человек. Таким образом, мы сможем покрыть потребность области, - сказал Куаныш Беришбаев.Аким Ералы Тугжанов дал поручение найти средства для приобретения необходимого оборудования и решить вопрос с новым зданием для центра.