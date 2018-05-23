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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 215

В Актау центр реабилитации и социализации нуждается в новом здании

За год центр реабилитации принял 240 инвалидов. Но для повышения эффективности работы центру необходимо приобрести еще четыре тренажера и новое здание. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Куаныш Беришбаев.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Мангистау
По состоянию на 15 мая текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 24 238 инвалидов. В том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 4 630.

В Актау центр реабилитации и социализации нуждается в новом здании


Центр реабилитации и социализации открыт в 2017 году с целью оказания услуг лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата. Центр предоставляет услуги в дневное время, в полустационарных условиях. Лица, приехавшие из других населенных пунктов, могут оставаться и в ночное время.

Общая площадь здания составляет 281,9 квадратных метра. В настоящее время реабилитационный центр оснащен тремя тренажерами на общую сумму 84 915 999 тенге.

В Актау центр реабилитации и социализации нуждается в новом здании


Глава региона Ералы Тугжанов осмотрел помещения центра, где проводится реабилитация инвалидов.

В Актау центр реабилитации и социализации нуждается в новом здании


Во время встречи руководитель управления координации занятости и социальных программ Куаныш Беришбаев заявил, что центр нуждается не только в новых тренажерах, но и в новом здании.

- В год здесь реабилитацию проходят 240 человек. Для повышения эффективности работы реабилитационного центра необходимо приобрести еще четыре тренажера на общую сумму 30 146 800 тенге. Также необходимо новое здание не менее 1000 квадратных метров для обслуживания 50 человек. Таким образом, мы сможем покрыть потребность области, - сказал Куаныш Беришбаев.

Аким Ералы Тугжанов дал поручение найти средства для приобретения необходимого оборудования и решить вопрос с новым зданием для центра.


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Комментарии ( 1 )

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Maradi (Посетители) Сегодня, 15:06
И где этот центр находится? у меня сын инвалид но про этот центр слышу в первый раз
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 14:59
Всмысле найти деньги?
 
 

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