В Актау летом будет работать детский трудовой лагерь

- Из бюджета выделено 18,6 миллиона тенге. Лагерь будет работать два месяца. Учащихся обеспечат рабочей одеждой и инвентарем. Договор заключили с молодежным центром «Арман».
В молодежном центре «Арман» отметили, что в настоящий момент ведется прием документов. Подать их может любой желающий.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 52-62-54.
Также во время летних каникул дети смогут бесплатно посещать кружки в центре «Школьник». Центр расположен в 3 микрорайоне, телефон для справок: 50-71-26.
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