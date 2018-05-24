В Актау летом будет работать детский трудовой лагерь

Летний трудовой лагерь начнет действовать с июля текущего года. Порядка 300 детей будут трудиться по четыре часа пять дней в неделю и получать, как и положено, за свой труд заработную плату. В этом году она составляет более 30 тысяч тенге.- Из бюджета выделено 18,6 миллиона тенге. Лагерь будет работать два месяца. Учащихся обеспечат рабочей одеждой и инвентарем. Договор заключили с молодежным центром «Арман».В молодежном центре «Арман» отметили, что в настоящий момент ведется прием документов. Подать их может любой желающий.Также во время летних каникул дети смогут бесплатно посещать кружки в центре «Школьник». Центр расположен в 3 микрорайоне, телефон для справок: