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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 04:04

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В Актау летом будет работать детский трудовой лагерь

Работой 300 учащихся в течение двух месяцев обеспечит молодежный центр «Арман». Дети будут заниматься озеленением, уборкой и другими видами работ. За труд школьники будут получать заработную плату. Об этом рассказал Берик Изгалиев, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) акимата Актау.

Фото из архива "Лады"
Летний трудовой лагерь начнет действовать с июля текущего года. Порядка 300 детей будут трудиться по четыре часа пять дней в неделю и получать, как и положено, за свой труд заработную плату. В этом году она составляет более 30 тысяч тенге.

- Из бюджета выделено 18,6 миллиона тенге. Лагерь будет работать два месяца. Учащихся обеспечат рабочей одеждой и инвентарем. Договор заключили с молодежным центром «Арман».

В молодежном центре «Арман» отметили, что в настоящий момент ведется прием документов. Подать их может любой желающий.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 52-62-54.


Также во время летних каникул дети смогут бесплатно посещать кружки в центре «Школьник». Центр расположен в 3 микрорайоне, телефон для справок: 50-71-26.

В Актау летом будет работать детский трудовой лагерь


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