О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 26 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +33°С, ночью +24°С. Ветер 4-7 м/с.
В воскресенье, 27 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Воздух прогреется до +26°С. Ветер 6-9 м/с.
По данным gismeteo.kz, 25 мая в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +25°С. Ветер 10-12 м/с.
В субботу, 26 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +18°С. Ветер 11-20 м/с.
В воскресенье, 27 мая, в Актау ожидается понижение температуры воздуха до +19°С днем, ночью до +17°С. Ветер 11-13 м/с.
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