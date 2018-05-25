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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:16

Просмотров: 171

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Днём 25 мая воздух прогреется до +30°С.

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 25 мая, по данным rp5.kz, в Актау будет солнечно. Днём воздух прогреется до +30°С, ночью до +24°С. Ветер 5-7 м/с.

В субботу, 26 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +33°С, ночью +24°С. Ветер 4-7 м/с.

В воскресенье, 27 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Воздух прогреется до +26°С. Ветер 6-9 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, 25 мая в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +25°С. Ветер 10-12 м/с.

В субботу, 26 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +18°С. Ветер 11-20 м/с.

В воскресенье, 27 мая, в Актау ожидается понижение температуры воздуха до +19°С днем, ночью до +17°С. Ветер 11-13 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




Видео можно скачать здесь.


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