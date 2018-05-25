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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:05

Просмотров: 898

Обновленный публичный договор на вывоз твердых бытовых отходов представили в ТОО «Caspiy operating»

Стоимость услуг компании не изменилась. Льготы на оплату услуг по вывозу мусора действуют для ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, достигших 80 лет, и инвалидов 1, 2 и 3 групп. Об этом сообщили в ТОО «Caspiy operating».

Фото из архива Lada.kz
От оплаты услуг компании, как сообщили в ТОО «Caspiy operating», освобождаются ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры, достигшие 80 лет. Инвалиды 1, 2 и 3 групп получают 50% скидку.

- Льготы предоставляются за счет средств компании на основании подтверждающих документов и устанавливаются с даты подачи заявления потребителя услуг, - сообщили в компании.

Производить оплату потребители должны до 25 числа каждого месяца. При несвоевременной оплате услуг начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.

- В случае временного отсутствия потребителя оплата за услуги не взимается при условии подачи заявления и подтверждающего документа. Потребитель обязан заблаговременно, не позднее пяти календарных дней до предполагаемого выезда, предоставить документы (справку с лечебного учреждения, с места работы, корешок путевки в санаторий, справку о регистрации по месту временного проживания, квитанцию об оплате за проживание в гостинице и т.д.), указать в заявлении срок и дату, с которой будет приостановлено начисление оплаты за услуги. По возвращению потребитель должен предоставить подтверждающие документы о прибытии не позднее 30 календарных дней с даты приезда, - сообщили в компании.

В случае несогласия с публичным договором потребитель имеет право заключить индивидуальный договор с другими условиями. Подробности можно узнать по телефону: 52-34-33.

Полный текст публичного договора можно посмотреть здесь [106,5 Kb] (cкачиваний: 74).


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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:22
Интересно за каждый день просрочки уплаты пеня будет.а за каждый час лежания полной мусором контейнера будет пеня.я видил и по 2 дня мусорки стоят .правда вас редко это видно но в се же есть

 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:52
Yeger dym ózgermese, nesine jańartylģan kelisim shart jasalynady!?
 
 

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