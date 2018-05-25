Обновленный публичный договор на вывоз твердых бытовых отходов представили в ТОО «Caspiy operating»

От оплаты услуг компании, как сообщили в ТОО «Caspiy operating», освобождаются ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры, достигшие 80 лет. Инвалиды 1, 2 и 3 групп получают 50% скидку.- Льготы предоставляются за счет средств компании на основании подтверждающих документов и устанавливаются с даты подачи заявления потребителя услуг, - сообщили в компании.Производить оплату потребители должны до 25 числа каждого месяца. При несвоевременной оплате услуг начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.- В случае временного отсутствия потребителя оплата за услуги не взимается при условии подачи заявления и подтверждающего документа. Потребитель обязан заблаговременно, не позднее пяти календарных дней до предполагаемого выезда, предоставить документы (справку с лечебного учреждения, с места работы, корешок путевки в санаторий, справку о регистрации по месту временного проживания, квитанцию об оплате за проживание в гостинице и т.д.), указать в заявлении срок и дату, с которой будет приостановлено начисление оплаты за услуги. По возвращению потребитель должен предоставить подтверждающие документы о прибытии не позднее 30 календарных дней с даты приезда, - сообщили в компании.Полный текст публичного договора можно посмотреть