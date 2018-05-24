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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 383

Абай Кожабаев: Полив деревьев по периметру и внутри микрорайонов Актау уже начался

Поливом и озеленением в этом году будет заниматься общественное объединение «Казахстанское общество слепых» (КОС). Представитель общества Абай Кожабаев заявил, что полив в городе уже начался.

Фото предоставил Абай Кожабаев
Для полива зеленых насаждений в Актау будет задействовано 65 водовозов. В работе задействованы более 160 работников.

- Полив будет проводиться с мая по октябрь. Согласно условиям тендера, мы обязаны провести следующие работы: побелку деревьев, окапывание лунок, обрезку кустарников, спил сухих деревьев, полив зеленых насаждений и химическую обработку. Эти работы уже проводятся. Более 80% поливочных водопроводов в городе приведены в порядок. Воду для полива деревьев внутри микрорайонов доставляют водовозы. Саженцы мы поливаем через каждые два дня, а вот многолетние деревья будут поливать три раза в месяц, - сказал Абай Кожабаев.

В КОС заявили, что полив зеленых насаждений внутри микрорайонов Актау производится по графику, который пообещали предоставить позже.

Абай Кожабаев сообщил, что сухостой спиливают по заявкам. Обработку зеленых насаждений Актау против вредителей производят в вечернее время.

- Разрабатывается график полива деревьев внутри микрорайонов. На следующей неделе мы сможем его предоставить. Наши работники занимаются высадкой однолетних цветов вдоль центральных улиц Актау и на кольцевом участке дороги между 9, 14 и 11 микрорайонами. Планируем высадить более 260 тысяч цветов. По городу будут установлены вазоны с цветами. В начале мая наши работники высадили вдоль дорог в новых микрорайонах Актау восемь тысяч саженцев. Осенью планируем высадить еще две тысячи деревьев, - рассказал Абай Кожабаев.

По вопросам вырубки аварийных деревьев и сухостоя обращаться по телефону: 8 778 368 1525, Эльмира.



Напомним, что в 2018 году на озеленение из местного бюджета выделено 957,4 миллиона тенге. Это на 360 миллионов больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в Актау обещают высадить 10 тысяч деревьев, 12 тысяч саженцев кустарников, три тысячи кустов роз, десять тысяч квадратных метров газона и более 500 тысяч однолетних цветов.

В апреле тендер на озеленение Актау был приостановлен в связи с проверкой.


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Комментарии ( 2 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 18:14
В 11 ни разу не видела водовозку
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 18:01
"и более 500 тысяч однолетних цветов."

просто молодцы, всё уже запрограммировано, ежегодный откат
 
 

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