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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 232

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 26 и 27 мая.

Фото из архива "Лады"
Театр
Спектакль «Қожа мен спорт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 26 мая, пройдет показ детского спектакля «Қожа мен спорт». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Спектакль «Продайте мужа!»


В воскресенье, 27 мая, в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина пройдет показ спектакля «Продайте мужа!». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Театр «Астана Балет»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Столичный творческий коллектив театра «Астана Балет» 26 мая представит лучшие образцы национального и современного хореографического искусства в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Публика увидит контрастную программу театра: этнические ноты национальной культуры, выраженные языком пластики, в программе «Астана Балет Гала», и одноактный балет «A fuego lento». В репертуаре театра «Астана Балет» органично сочетаются традиционные классика, неоклассика, современная классика и смелые эксперименты казахстанских и зарубежных хореографов, которые отличаются новаторским хореографическим языком, неожиданными режиссерскими решениями. Телефон для справок: 30-56-70.

Мероприятия в рамках Дней культуры и искусства столицы в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау 26 мая приглашают на мероприятия, которые пройдут в рамках Дней культуры и искусства столицы в Актау. Вход свободный.
Также 26 мая в 10:00 на набережной в 15 микрорайоне пройдет общественно-спортивное мероприятие «Challenge Другой ты!» с участием акима области. Участие в мероприятии сможет принять любой желающий.

Экскурсии
Поездка  в каньон Тамшалы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 26 мая приглашает жителей Актау на экскурсию. Продолжительность 10-12 часов. Стоимость - 5600 тенге с человека. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Экскурсии
«Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится в воскресенье, 27 мая. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Выставка экзотических животных «Живая радуга»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». Вас ждут обитатели тропических лесов: тукан токо, сине-жёлтый ара, енот-полоскун, желтохохлый какаду, весёлая и озорная обезьянка Боня, малыш макаки Леонардо и многие другие. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о жизни этих удивительных питомцев, сфотографироваться, погладить и даже подержать некоторых из них. Выставка расположилась на втором этаже торгового центра «Астана». Место и время проведения: с 13 апреля по 26 августа ежедневно с 12:00 до 21:00. Цена билета: взрослый – 1000 тенге, детям и пенсионерам - 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Телефон для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.

Детские мастер-классы
Мастер-класс в кафе Don Limon Resto café


Как провести ближайшие выходные в Актау


Кафе Don Limon Resto café приглашает 26 мая детей на мастер-класс «Весёлые поделки из бумаги». Начало в 11:30. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 90 01. 

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 26 мая, в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Вход платный. Запись по телефону: 8 777 120 8812.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Квесты
Квест «Оно»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Представьте, что вы оказываетесь запертыми в игровом пространстве и вам необходимо выбраться из него за 60 минут! У вас в арсенале только логика, гибкий ум и здравый смысл против задач, головоломок и тайн, предусмотренных сценарием. Квест - это командная работа, поэтому без помощи друзей тут не обойтись. Все задачи решаются без помощи силы, нужно только логическое мышление. График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 22.00 (бронирование игр). По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Черновик»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в реальности не существует.

«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло, его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

«Секса не будет!!!»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Троица обеспокоенных родителей заключает пакт: они обязаны помешать своим дочкам потерять девственность во время выпускного. Всю ночь они ведут тайную операцию, цель которой — пресечь даже намёки на секс.

«Садко»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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