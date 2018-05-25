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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 220

По итогам апреля Актау занял четвертое место по ценам на золотые украшения

Лидером по стоимости изделий из золота стала Астана. Об этом сообщает портал Energyprom.kz.

фото с сайта depositphotos.com
Стоимость грамма золота, по информации Energyprom.kz,составила в Актау 18 250 тенге (+7,3% за год).


Самые высокие цены на золотые украшения в апреле зафиксированы в Астане — 23 855 тенге за грамм.

Самые дешевые в республике золотые украшения, по данным Energyprom.kz, продают в Алматы — 12 424 тенге за грамм.

По стоимости серебряных украшений Актау занимает девятое место. Стоимость грамма серебра в апреле оценили в 1454 тенге. Средняя цена в Казахстане составила 1439 тенге за грамм.

Самые высокие цены на серебряные украшения зафиксированы в Атырау —2078 тенге за грамм.

Самые низкие - в Кокшетау. Грамм серебра здесь стоит 958 тенге.


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