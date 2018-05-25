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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:07

Просмотров: 603

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируют увеличить производство питьевой воды

Увеличение объема производства с 31 до 52-54 тысяч м³ в сутки позволит решить проблему нехватки питьевой воды в Актау. Такие меры планируют предпринять уже 26 мая. Об этом сообщил Сабит Желкушинов, представитель ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из архива Lada.kz
Суточное потребление питьевой воды в Актау составляет 31 тысячу м³ в сутки. Уже сегодня, 25 мая, в ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируют использовать резервные мощности и производить до 54 тысяч м³ воды.

- Единственным источником питьевой воды для города является ТОО «МАЭК-Казатомпром». Суточное потребление питьевой воды в данное время в городе составляет 30-31 тысяч м³ в сутки. Кроме населения есть и другие потребители: промышленная зона, предприниматели. Частично воду используют для полива зеленых насаждений. Утверждать, что дефицит питьевой воды на некоторых участках в часы-пик возникает из-за полива – это неправильно. Город потребляет за неделю годовой объем воды, уходящий на полив. В мае температура воздуха была высокая. Кроме того, с 14 по 18 мая МАЭК совместно с «Каспий жылу, су арнасы» проводил гидравлические испытания для подготовки городских сетей к отопительному сезону, в связи с чем было отключено горячее водоснабжение. Поэтому эти факторы повлияли на недостаточное давление питьевой воды. Но уже до 26 мая «МАЭК-Казатомпром» проблему решит. К завтрашнему дню все нормализуется. Если ситуация не изменится, можно обращаться с жалобами в акимат, - сказал Берик Изгалиев, начальник актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.


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Комментарии ( 2 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:33
Давайте давайте. Лужайки у буржуев сохнут. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 19:30
Лучше бы улучшили качество воды. А обращаться в актимат к Берику Изгалиеву это все равно, что об стенку головой stena
 
 

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