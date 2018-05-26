Школьников Мангистау планируют обучать программированию

В IT-классах школьников планируют обучать основам программирования и робототехники, созданию сайтов, игр и анимации.
Занятия планируют проводить по трем модулям:
- Scratch - визуальная событийно-ориентированная среда программирования;
- изучение языков программирования Python, Java, C++;
- изучение языков HTML и CSS.
В мае кабинеты открылись в четырех учебных заведениях Мангистауской области: специализированной школе-интернате с углубленным изучением отдельных предметов в Форт-Шевченко, школе-гимназии в Курыке, лицее Кызылтобе и средней школе №23 в Актау.
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