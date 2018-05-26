Находившихся в розыске иностранцев задержали в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

Одного из задержанных подозревают в мошенничестве. Ему грозит уголовная ответственность по статье 190 УК РК. Второму задержанному предъявляют обвинения в краже по статье 188 УК РК. Третьего задержанного подозревают в разбое. Ему грозит уголовная ответственность по статье 179 УК РК.



За нарушение миграционного законодательства РК по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) к ответственности привлечены 1232 человека.



За нарушение правил пребывания приглашенных граждан иностранных государств к административной ответственности по статье 518 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства) привлечены 87 граждан Казахстана.



За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности к ответственности привлекли 49 работодателей по статье 519 КоАП РК (Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан).



В приемник-распределитель ДВД Мангистауской области водворены 111 иностранцев. За пределы страны выдворено 113 человек. Сроки пребывания в стране сократили 1101 иностранцу. Два человека привлечены к ответственности по части 3 статьи 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).



За невыполнение решения о выдворении в отношении девяти человек ведется досудебное расследование по статье 393 УК РК.



Трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018» завершилось в Мангистау 24 мая. В нем приняли участие 134 сотрудника ДВД Мангистауской области.