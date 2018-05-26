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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:37

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Находившихся в розыске иностранцев задержали в Мангистау

Полицейские задержали подозреваемых во время оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018». Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Одного из задержанных подозревают в мошенничестве. Ему грозит уголовная ответственность по статье 190 УК РК. Второму задержанному предъявляют обвинения в краже по статье 188 УК РК. Третьего задержанного подозревают в разбое. Ему грозит уголовная ответственность по статье 179 УК РК.

За нарушение миграционного законодательства РК по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) к ответственности привлечены 1232 человека.

За нарушение правил пребывания приглашенных граждан иностранных государств к административной ответственности по статье 518 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства) привлечены 87 граждан Казахстана.

За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности к ответственности привлекли 49 работодателей по статье 519 КоАП РК (Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан).

В приемник-распределитель ДВД Мангистауской области водворены 111 иностранцев. За пределы страны выдворено 113 человек. Сроки пребывания в стране сократили 1101 иностранцу. Два человека привлечены к ответственности по части 3 статьи 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).

За невыполнение решения о выдворении в отношении девяти человек ведется досудебное расследование по статье 393 УК РК.

Трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018» завершилось в Мангистау 24 мая. В нем приняли участие 134 сотрудника ДВД Мангистауской области.


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