Рыбаков удивил улов жителя Актау





Как и все миноги, имеет круглый рот и скелет без костей. Тело напоминает червя. Два спинных плавника. Кожа лишена чешуи и покрыта слизью. Воронковидный рот-присоска, зубы роговые, притуплённые: один зуб на верхнечелюстной пластинке и пять зубов на нижнечелюстной. Имеются тупые зубы на присоске и языке. Тело окрашено в ровный серый цвет. Эндемик бассейна Каспийского моря, ведёт проходной образ жизни. По речному руслу передвигается вдоль берега или по стрежню. Встречается в реках Урал, Терек, Кура, Аракс, малых реках побережья Азербайджана и Ирана. Ранее заходила в Волгу и её притоки. После постройки Волгоградской плотины выше неё не заходит, лишь единичные особи встречались в Волгоградском и Саратовском водохранилищах.

Антон Аджигай поймал миногу на побережье 1 микрорайона 26 мая примерно в 10 утра. Запечатлев ее на видео, он отпустил миногу обратно в воду.- Поймал голыми руками. Сначала подумал, что змея. Отпустил обратно в море, предварительно сделав фото и видео. Пришёл домой и в интернете узнал, что это минога. Скорее всего, морская, потому что речные другие по размерам, сантиметров 30. В первый раз увидел подобное существо, испытал шок. Она даже пыталась укусить за палец. В интернете прочитал, что это хищник и паразитирует на рыбах, - рассказал Антон Аджигай.Дмитрий Сергеев, рыбак, рассказал, что для нашей стороны Каспийского моря это удивительный случай.- В нашей стороне Каспия никогда не было миноги. Она пресноводная. Питается останками разных рыб, креветок. Всеядная. Угрозы для человека не представляет, многие даже любят ею полакомиться. Водится в Каспии обычно ближе к Волге и Уралу. Здесь такие особи очень редки. Я не думаю, что её здесь много, наверное, единичный случай, даже аномальный. Иногда сюда и щуки заходят. Я очень сильно удивлён данной находке, - сказал Дмитрий Сергеев.Согласно материалам Википедии, Каспийская минога - единственный вид проходных пресноводных бесчелюстных семейства миноговых. Существуют две формы каспийской миноги. Мелкая разновидность имеет длину до 31 сантиметра. Более крупная достигает длины 55 сантиметров и веса до 200 граммов.- Некоторые рыбаки считают, что это жирный червяк, который присасывается к большим рыбам. У нас я их не встречал, хотя иногда и под водой снимаю, но такое вижу впервые, - говорит Жанболат Абдыхалыков, спортивный рыбак Актау.