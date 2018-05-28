Снято не в Жанаозене: СМИ рассказали о видео с жестоким избиением ребенка

Ребенок скончался из-за полученных травм, передает Nur.kz со ссылкой на издание.
Героиня ролика и снимавший видео мужчина оказались родителями ребенка.
- После смерти малыша они заявили в полицию, что ребенок болел и скончался по пути в больницу. При опросе полицейские заподозрили родителей в убийстве ребенка, - сообщает СМИ.
Видео, как сообщают в прессе, активно распространяется в Перу. Кроме того, ролик стали активно рассылать в Казнете. В Мангистауской области при рассылке видео указывали, что действие якобы происходит в Жанаозене.
В ДВД Мангистауской области подтвердили информацию, что ролик снят не в регионе.