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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 514

Снято не в Жанаозене: СМИ рассказали о видео с жестоким избиением ребенка

Ролик, на котором женщина избивает маленького ребенка, снято в Перу. Об этом со ссылкой на Kaktus.media сообщает портал Nur.kz.

Избиение ребенка. Кадры видео
Видео, как установил Kaktus.media, не является монтажом и снято в Перу. Запись, как сообщает СМИ, сделана в начале мая.

Ребенок скончался из-за полученных травм, передает Nur.kz со ссылкой на издание.

Героиня ролика и снимавший видео мужчина оказались родителями ребенка.

- После смерти малыша они заявили в полицию, что ребенок болел и скончался по пути в больницу. При опросе полицейские заподозрили родителей в убийстве ребенка, - сообщает СМИ.

Видео, как сообщают в прессе, активно распространяется в Перу. Кроме того, ролик стали активно рассылать в Казнете. В Мангистауской области при рассылке видео указывали, что действие якобы происходит в Жанаозене.

В ДВД Мангистауской области подтвердили информацию, что ролик снят не в регионе.


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Комментарии ( 1 )

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Гайни (Посетители) Сегодня, 11:17
уберите новость. Эта трагедия для всего человечество. Больно смотреть...
 
 

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