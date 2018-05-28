«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Мая
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.81 KZT
  • €1 = 384.76 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 381

Понижение температуры воздуха днем до +21°С прогнозируют синоптики в Актау

Средняя температура воздуха ночью составит +19°С.

Фото Рашида Исмагилова
Во вторник, 29 мая, по данным rp5.kz, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +18°С. Ветер 4-7 м/с.

В среду, 30 мая, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха днем до +21°С, ночью до +19°С. В ночь на 31 мая ожидаются осадки. Ветер 3-5 м/с.

В четверг, 31 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +21°С. Ветер 4-7 м/с.

Понижение температуры воздуха днем до +21°С прогнозируют синоптики в Актау


По данным gismeteo.kz, во вторник, 29 мая, температура воздуха в Актау составит +22°С днём, ночью +17°С. Ветер 12-14 м/с.

В среду, 30 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +21°С, ночью до +19°С. Ветер 8-11 м/с.

В четверг, 31 мая, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +24°С днем, ночью до +21°С. Ветер 6-9 м/с.

Понижение температуры воздуха днем до +21°С прогнозируют синоптики в Актау




Видео можно скачать здесь.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика