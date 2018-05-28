Понижение температуры воздуха днем до +21°С прогнозируют синоптики в Актау

В среду, 30 мая, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха днем до +21°С, ночью до +19°С. В ночь на 31 мая ожидаются осадки. Ветер 3-5 м/с.
В четверг, 31 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +21°С. Ветер 4-7 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 29 мая, температура воздуха в Актау составит +22°С днём, ночью +17°С. Ветер 12-14 м/с.
В среду, 30 мая, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +21°С, ночью до +19°С. Ветер 8-11 м/с.
В четверг, 31 мая, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +24°С днем, ночью до +21°С. Ветер 6-9 м/с.
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