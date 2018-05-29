ТОО «МАЭК-Казатомпром» через суд взыскало долг с индивидуального предпринимателя

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Индивидуальный предприниматель, как сообщает пресс-служба суда, задолжал ТОО «МАЭК-Казатомпром» 92 031 тенге и пеню в размере 6 911 тенге. Общая сумма долга составила 98 942 тенге.



- Суд, руководствуясь статьей 272 Гражданского кодекса РК (Надлежащее исполнение обязательств), вынес решение об удовлетворении иска в полном объеме, - сообщили в пресс-службе суда.



Постановление вступило в законную силу.