ТОО «МАЭК-Казатомпром» через суд взыскало долг с индивидуального предпринимателя

- Суд, руководствуясь статьей 272 Гражданского кодекса РК (Надлежащее исполнение обязательств), вынес решение об удовлетворении иска в полном объеме, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление вступило в законную силу.
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