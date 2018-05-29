Жителям Мангистау напомнили о правилах регистрации в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу

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Срок регистрации, по информации управления, исчисляется со дня прибытия иностранного гражданина в указанные города, а не пересечения границы РФ.



- На остальной территории РФ для граждан Республики Казахстан действует прежний режим – без регистрации до 30 дней. Регистрацию лиц, размещающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, производят администрации этих учреждений. В остальных случаях регистрация производится в территориальных органах МВД РФ, - сообщили в ведомстве.



Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, миграционную карту, заявление и бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. Регистрационный орган, в свою очередь, должен выдать отрывной талон бланка уведомления и проставить штамп на миграционной карте.



Особые правила регистрации в городах-организаторах чемпионата мира по футболу действуют с 25 мая по 25 июля 2018 года. Если иностранный гражданин планирует находиться в указанных городах менее суток, допускается отсутствие регистрации. В этом случае на пограничном контроле необходимо предъявить миграционную карту, в которой указана дата въезда.



- По информации российской стороны, регистрационные территориальные органы МВД РФ будут работать в усиленном режиме. Прием граждан будет осуществляться ежедневно, в том числе в выходные, нерабочие и праздничные дни, - сообщили в управлении внутренней политики.