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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 672

Жителей Актау приглашают на чемпионат по спортивной подводной охоте

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие старше 18 лет, имеющие необходимое снаряжение. Об этом рассказал Алексей Насенков, председатель федерации спортивного подводного рыболовства Мангистауской области.

Фото Алексея Насенкова
Чемпионат по спортивному рыболовству, по словам Алексея Насенкова, пройдет в Мангистау впервые.

Охотиться в рамках соревнований разрешено на кефаль и судака. Победителя определят по количеству очков, равных весу пойманной рыбы. Лидеров выявят в командном и индивидуальном зачетах.

Основные требования, которые организаторы предъявляют к участникам:

- возраст старше 18 лет;

- наличие снаряжения;

- наличие ножа и специального буя, который необходим для определения местоположения рыболова;

- заключение медицинского обследования;

- Обязательный инструктаж, который пройдет 15 июня.

Жителей Актау приглашают на чемпионат по спортивной подводной охоте


- Перед началом соревнований участники пройдут дополнительный инструктаж. Чемпионат продлится четыре часа. На суше для зрителей будут организованы конкурсы. Для гостей будет работать открытая кухня, - рассказал Алексей Насенков.

Чемпионат пройдёт 17 июня на побережье 4А микрорайона Актау. Сбор участников в 08:30. Заявки принимаются до 14 июня на почтовый адрес ZAYVKAFSPR@gmail.com. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 771 654 5 222, 8 701 439 79 88.

Федерация спортивного подводного рыболовства создана в 2018 году.

- Основная цель – продвижение данного спорта в массы и развитие туризма в нашей области. В дальнейшем мы соберем команду, которая представит нашу область на республиканских и международных соревнованиях, - заключил Алексей Насенков.



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Подводная охота


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