Жителей Актау приглашают на чемпионат по спортивной подводной охоте

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Чемпионат по спортивному рыболовству, по словам Алексея Насенкова, пройдет в Мангистау впервые.Охотиться в рамках соревнований разрешено на кефаль и судака. Победителя определят по количеству очков, равных весу пойманной рыбы. Лидеров выявят в командном и индивидуальном зачетах.- возраст старше 18 лет;- наличие снаряжения;- наличие ножа и специального буя, который необходим для определения местоположения рыболова;- заключение медицинского обследования;- Обязательный инструктаж, который пройдет 15 июня.- Перед началом соревнований участники пройдут дополнительный инструктаж. Чемпионат продлится четыре часа. На суше для зрителей будут организованы конкурсы. Для гостей будет работать открытая кухня, - рассказал Алексей Насенков.Чемпионат пройдёт 17 июня на побережье 4А микрорайона Актау. Сбор участников в 08:30. Заявки принимаются до 14 июня на почтовый адрес ZAYVKAFSPR@gmail.com. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 771 654 5 222, 8 701 439 79 88.Федерация спортивного подводного рыболовства создана в 2018 году.- Основная цель – продвижение данного спорта в массы и развитие туризма в нашей области. В дальнейшем мы соберем команду, которая представит нашу область на республиканских и международных соревнованиях, - заключил Алексей Насенков.