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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 461

Случаи заболевания менингитом в Мангистауской области не зарегистрированы

Последние пять фактов заболевания отмечены в Актау в 2015 году. На данный момент случаев менингита в области не зафиксировано. Об этом проинформировала Асима Турдиева, заместитель руководителя Актауского управления охраны общественного здоровья.

_фото с сайта privivkainfo.ru
Один случай был зарегистрирован в 2013 году у военнослужащего из Северо-Казахстанской области.

В 2015 году менингит был диагностирован у пятерых жителей Актау.

- Из числа заболевший двое детей занимались в одной из спортивных секций, остальные — это ученик начальных классов школы, студент вуза и водитель таксопарка. Оперативными мерами эпидемиологов, работниками лечебно-профилактических учреждений инфекция была остановлена. Все больные были пролечены, контактные лица были обследованы, бактерионосительство не установлено. В связи с наступлением летнего периода ожидается приезд в областной центр студентов и школьников, которые обучаются в Алматы и Алматинской области, в других городах. Убедительно просим население Актау и области быть максимально бдительными и внимательными к своему самочувствию. При малейших признаках заболевания незамедлительно обращаться к специалистам, - подчеркнула Асима Турдиева.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому специалист рекомендует носить маску в местах большого скопления людей.

- Заражение происходит при кашле, чихании. Если вовремя обратиться за помощью, выздоровление наступает быстро, в течение трех-семи дней. Просим не посещать места большого скопления людей. Если это необходимо, соблюдайте все меры профилактики, - отметила Асима Турдиева.

Симптомы менингококковой инфекции
Симптомы зависят от формы менингококковой инфекции. При носительстве менингококка симптомы отсутствуют.

При назофарингите (воспалении слизистой оболочки носа и глотки):
- заложенность носа;
- боль в горле;
- повышение температуры тела до 37,5-38° С;
- самочувствие страдает незначительно;
- назофарингит может быть предшественником менингита (воспаления твердой мозговой оболочки).

При менингите (воспалении твердой мозговой оболочки) проявления заболевания следующие:
- начало острейшее;
- повышение температуры тела до 39-40° С;
- озноб;
- частая рвота.

Гиперестезия (повышенная чувствительность органов чувств ко всем раздражителям):
- гиперакузия (повышенная чувствительность к звукам — любой звук кажется чрезвычайно громким, раздражающим);
- светобоязнь (свет кажется слишком ярким, болезненным, больной прячет глаза от света, зажмуривает их);
- кожная гиперестезия (повышенная кожная чувствительность);
- общее беспокойство, возбуждение либо вялость и апатия;
- сильная головная боль;
- Судороги;
- возможно нарушение сознания, обмороки, вплоть до комы (кома – это состояние, характеризующееся прогрессирующим угнетением функций  центральной нервной системы  с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и других функций жизнеобеспечения организма).


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Комментарии ( 2 )

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Гульмира Садырова (Журналисты) Сегодня, 13:14
Ув.Anita7777, мы направили ваш вопрос специалистам. Ждем ответа
 
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Anita7777 (Посетители) Сегодня, 12:39
Уважаемая редакция! Убедительная просьба к вам, подскажите, как и где можно получить прививку от этой болезни. Куда обращаться? В Караганде прививают на платной основе. Это выход! А у нас?
 
 

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