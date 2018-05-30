Случаи заболевания менингитом в Мангистауской области не зарегистрированы

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Один случай был зарегистрирован в 2013 году у военнослужащего из Северо-Казахстанской области.



В 2015 году менингит был диагностирован у пятерых жителей Актау.



- Из числа заболевший двое детей занимались в одной из спортивных секций, остальные — это ученик начальных классов школы, студент вуза и водитель таксопарка. Оперативными мерами эпидемиологов, работниками лечебно-профилактических учреждений инфекция была остановлена. Все больные были пролечены, контактные лица были обследованы, бактерионосительство не установлено. В связи с наступлением летнего периода ожидается приезд в областной центр студентов и школьников, которые обучаются в Алматы и Алматинской области, в других городах. Убедительно просим население Актау и области быть максимально бдительными и внимательными к своему самочувствию. При малейших признаках заболевания незамедлительно обращаться к специалистам, - подчеркнула Асима Турдиева.



Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому специалист рекомендует носить маску в местах большого скопления людей.



- Заражение происходит при кашле, чихании. Если вовремя обратиться за помощью, выздоровление наступает быстро, в течение трех-семи дней. Просим не посещать места большого скопления людей. Если это необходимо, соблюдайте все меры профилактики, - отметила Асима Турдиева.



Симптомы менингококковой инфекции

Симптомы зависят от формы менингококковой инфекции. При носительстве менингококка симптомы отсутствуют.



При назофарингите (воспалении слизистой оболочки носа и глотки):

- заложенность носа;

- боль в горле;

- повышение температуры тела до 37,5-38° С;

- самочувствие страдает незначительно;

- назофарингит может быть предшественником менингита (воспаления твердой мозговой оболочки).



При менингите (воспалении твердой мозговой оболочки) проявления заболевания следующие:

- начало острейшее;

- повышение температуры тела до 39-40° С;

- озноб;

- частая рвота.



Гиперестезия (повышенная чувствительность органов чувств ко всем раздражителям):

- гиперакузия (повышенная чувствительность к звукам — любой звук кажется чрезвычайно громким, раздражающим);

- светобоязнь (свет кажется слишком ярким, болезненным, больной прячет глаза от света, зажмуривает их);

- кожная гиперестезия (повышенная кожная чувствительность);

- общее беспокойство, возбуждение либо вялость и апатия;

- сильная головная боль;

- Судороги;

- возможно нарушение сознания, обмороки, вплоть до комы (кома – это состояние, характеризующееся прогрессирующим угнетением функций центральной нервной системы с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и других функций жизнеобеспечения организма).