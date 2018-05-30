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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 137

«Волшебный полет» актауской «Студии детского творчества «Радуга»

Отчетный концерт юных певцов и танцоров превратился в импровизированный «полет» по маршруту Актау - Астана.

Фото предоставлено Ольгой Хныкиной
В выступлении «Студии детского творчества «Радуга» приняли участие 150 певцов и танцоров в возрасте от пяти до 15 лет.

- Руководители творческих коллективов и юные артисты приложили немало усилий, чтобы концерт получился ярким и запоминающимся. Отчетный концерт открыл видеоклип, снятый в аэропорту Актау. Зрители на большом LED-экране увидели панораму города. В конце песни исполнители вышли на сцену. На «посадку» импровизированных туристов приглашали пилот и элегантные стюардессы, исполнившие песню «Адайқыз». Все было по-настоящему: документы, посадочные талоны, информационные табло и объявления, - рассказала Ольга Хныкина, руководитель студии детского творчества.

Зрителям предложили побывать в воображаемой комнате матери и ребенка, в которой выступили юные участники концерта.

- В салоне импровизированного самолета стюардессы предложили ознакомиться с концертной программой в честь 20-летия Астаны. Здесь были представлены казахские народные песни, которые юные артисты исполнили в сопровождении оркестра народных инструментов под руководством Ж.Нурходжаева. Кроме того, зрителей ожидало выступление «зарубежных» и казахстанских артистов, - рассказала Ольга Хныкина.

В завершение полета командир корабля объявил о «приземлении самолета» в Астане.

- В финале концерта все участники исполнили традиционную песню «Радуга». Зрители по достоинству оценили творчество артистов и вознаградили их бурными аплодисментами, - отметила Ольга Хныкина.

Гульжазира Алдашева, руководитель городского отдела культуры и развития языков, поблагодарила педагогов студии детского творчества «Радуга», участников концерта и их родителей. Благодарственное письмо вручили руководителю студии Ольге Хныкиной.




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Радуга


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