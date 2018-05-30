Список и телефоны баз отдыха Актау

База отдыха «Sunset»

«Стигл»

Дом отдыха «Сая»

«Серебряные пески»

База отдыха «Комарово»

«Tree of Life»

«Бриз»

«Монтажник»

«Золотое солнышко»

На базах отдыха уже начались работы по благоустройству, а также подготовка к официальному открытию. Открытие запланировано на 1 июня. Базы отдыха «Чайка», «Ивушка», «Морячок», «Акку», «Золотые пески» в этом году не будут функционировать.Самая первая по дороге среди баз, в 17 километрах от Актау, располагается база отдыха «Sunset». В этом году на базе проводится капитальное благоустройство: ремонт в домиках и строительство новых кафе и баров. База функционирует с 1 мая. База отдыха находится под охраной и ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих - бассейн под открытым небом, рассчитанный как на взрослых, так и на детей.На территории «Sunset» отдыхающим предлагаются четырех- и пятикомнатные коттеджи с удобствами, оснащенные необходимой мебелью, холодильниками, сплит-системами и телевизорами, есть Wi-Fi. Коттедж состоит из трех спален, зала, кухни, санузла и ванной. Четырехкомнатный коттедж вмещает до восьми человек, в будние дни в сутки стоимость 40 тысяч тенге, в выходные дни, начиная с пятницы - 50 тысяч тенге в сутки.Пятикомнатный коттедж - до десяти человек - в будние дни стоит 50 тысяч тенге, в выходные дни — 60 тысяч тенге. Также на базе отдыха можно снять в аренду однокомнатный домик, стоимость которого составляет 15 тысяч тенге в сутки.На территории базы имеются: сауна (5 000 тенге за час), летнее кафе, магазин, бесплатная парковка, детская площадка, футбольное поле, чайхана, медпункт, в штате работают свои спасатели. Курение в строго отведенных местах. Аренда мангала и казана стоит 2 500 тенге.А также на базе отдыха можно взять в аренду топчан по часовой оплате — 1 500 тенге (за час), вместимость до 10 человек. Отдохнуть возле бассейна без снятия домиков с понедельника по среду стоит 1 000 тенге, с четверга по воскресенье — 2 000 тенге. Входные для детей до семи лет - бесплатно. По выходным на базе будут проводиться дискотеки и развлекательные мероприятия, для детей будет работать команда аниматоров. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки можно только в том случае, если снимаете домик или топчан. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы.База отдыха «Стигл» распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. «Стигл» находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территории базы имеются гостиница и корпус «Теремок». Стоимость гостиничных номеров составляет в этом году от 20 тысяч до 55 тысяч в сутки. Сюда входит пользование бассейном без ограничения по времени.Если с вами ребенок, потребуется доплатить еще 5 000 тенге в сутки. В корпусе «Теремок» расположены двух- и трехместные комнаты отдыха. Стоимость двухместного номера здесь составляет 8 000 тенге в сутки, трехместного – 12 000 тенге в сутки.На «Стигле» также предоставляются услуги бани, которая расположена на пирсе. Стоимость за час - 8 000 тенге, а также VIP-сауна стоимостью 12 000 тенге.Также на территории базы есть тренажерный и спортивный залы, крытый бассейн, поле для баскетбола и мини-футбола, летнее кафе, SPA-центр, прачечная, спасательная вышка и медпункт.Стоимость посещения комплекса, куда входит бассейн, финская и фито-бани, тренажерный зал, составляет 5 000 тенге за два часа на одного человека, дети до семи лет бесплатно, с семи до 16 лет – 1 000 тенге.Вход на пляж без снятия домиков и гостиничных номеров стоит 2 000 тенге, дети от семи до 14 лет - 1 000 тенге, до семи лет детям вход на пляж бесплатно. В стоимость данной услуги входит пользование туалетом, душем, лежаками и парковкой. Песок на пляже очищен. Каждые выходные на базе проводятся дискотеки. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено, кроме детского и диетического питания. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы.Дом отдыха «Сая» функционирует круглый год. На территории санатория имеется трехэтажный корпус с комфортабельными номерами. В корпусе расположены бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает в себя радоновые ванны, фито-бочки, горячее обертывание, а также массаж. Физиотерапевтическое отделение оказывает услуги по следующим направлениям: парафино-озокеритовое лечение, УВЧ, магнитотерапия, СВЧ, ингаляция, электрофорез. На территории находится уникальный открытый бассейн, который питается из подземного источника радоновой воды. Стоимость проживания в сутки составляет 15 000 тенге с человека. Дети с пяти до девяти лет - бесплатно, с девяти до 16 лет - 7 500 тенге.Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Жителям Актау также предлагают снять в аренду домики. Стоимость аренды - 5 000 тенге с человека в сутки. Аренда топчана на 30 человек составляет 12 000 тенге.Также на территории расположено поле для игр в волейбол и баскетбол, детская площадка.Вход на базу «Серебряные пески» составляет 1 600 тенге, дети до пяти лет - бесплатно, с пяти до 14 лет - 500 тенге. На базе отдыха «Серебряные пески» имеются двухместные домики, четырехместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, и юрты. Стоимость деревянного домика - 4 000 тенге, четырехместные контейнеры - 5 000 тенге. Домики оснащены необходимой мебелью, холодильником и сплит-системой. Предоставление юрты стоит от 5 000 до 10 000 тенге, VIP-четырехместные номера - по 15 000 тенге. Также на базе имеются шесть беседок по 2 000 тенге. На базе имеется платная парковка 200 тенге, спортивная площадка, детская площадка, детская комната для самых маленьких, магазин, кафе, шашлычная, пункт проката (мячи для игр, бадминтон и многое другое), туалеты и душевые. С собой можно привозить продукты питания и напитки. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы. На территории базы имеется спасательная вышка. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.База отдыха «Комарово» начнет функционировать с 1 июня. На территории базы имеются детская площадка, кафе и магазин. Стоимость аренды домика в сутки на «Комарово» составляет от 20 до 50 тысяч тенге. Аренда топчана - 2 000 тенге с человека. Оплата за нахождение на базе отдыха с утра до вечера для отдыхающих составляет - 1 500 тенге и дети по 500 тенге. С собой можно привозить продукты питания и напитки. Территория находится под охраной и ведется видеонаблюдение. На территории базы дежурят спасатели. По выходным на базе будут проводиться дискотеки и развлекательные мероприятия.База отдыха «Tree of Life» расположена в 25 километрах от Актау. На территории базы имеется аквапарк для взрослых и детей. Входные для взрослых на территорию аквапарка составляют 5 000 тенге с человека, детям до семи лет — вход бесплатный, а детям от семи до 14 лет — 3 000 тенге. Аквапарк работает с 10:00 до 20:00 часов. На его территории действуют три детских и пять взрослых бассейнов, а также джакузи. В скором времени для отдыхающих откроют волновой бассейн. Пляж с чистым песком оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: теневыми зонами, шезлонгами, раздевалками, душевыми кабинами, туалетными комнатами, шатрами.Отдыхающим «Tree of Life» предлагает комфортабельные двух- и трехкомнатные дома с видом на море. Номера включают следующие удобства: кондиционер, телевидение, телефон, персональный сейф, мини-бар. Стоимость домиков - от 26 500 до 58 тысяч в сутки. В стоимость проживания включены: завтрак, шезлонги на пляже, парковка, Wi-Fi и посещение аквапарка. Стоимость VIP-коттеджей варьируется от 75 600 до 145 тысяч за сутки.Все гостевые номера, бунгало и VIP-коттеджи соответствуют международным стандартам. Они оснащены кондиционером, спутниковым ТВ, телефоном, персональным сейфом, мини-баром, косметическими и другими необходимыми средствами гигиены.Рестораны и бары в курортном комплексе работают каждый день, есть комплексный обед в формате шведского стола.Жителям Актау предлагают услуги финской сауны - до восьми человек за 1 час - 10 000 тенге. Аренда конференц-зала стоит 60 тысяч тенге. На территории базы имеются детская площадка, футбольное поле, кафе, рыбный ресторан, пункт аренды водных аттракционов, массажный зал и тренажёрный зал. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено.В этом году на базе «Бриз» провели косметический ремонт. База отдыха распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. На территории базы имеются трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Домики оснащены необходимой мебелью, холодильником и кондиционером. Стоимость проживания в домиках за сутки с человека - 2 500 тенге, дети до семи лет - бесплатно. Беседки - по 1 000 тенге с человека за день. Также на базе имеются детская и спортивная площадки, парковка, на пляже установлены навесы, мангалы возле каждого домика. На территории базы имеется медпункт.База отдыха «Монтажник» начнет функционировать с 1 июня. На территории базы расположены двухэтажные домики, стоимость которых составляет – 2 500 тенге с человека. Также имеются бунгало - от 3 000 до 3 500 тенге с человека. Детям до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 1 000 тенге, с 14 до 16 лет - 1 500 тенге. В домиках имеются сплит-система, холодильник. На территории базы есть спортивная площадка, душевые, бесплатная парковка и магазин. Вход на пляж без снятия домиков стоит 1 000 тенге с человека, дети до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 500 тенге. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт.База отдыха «Золотое солнышко» замыкает вереницу баз отдыха. База отдыха начнет функционировать с 1 июня. На территории базы имеются благоустроенные домики, стоимость которых составляет с человека от 3 200 до 3 500 тенге в сутки. Также для отдыхающих на базе имеются парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол, душевые и мангалы. На базе также дежурит спасатель, имеется медпункт. Песок на пляже очищен. Вход на пляж без снятия домиков стоит 1 000 тенге.