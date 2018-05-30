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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 1129

Список и телефоны баз отдыха Актау

Специально для жителей и гостей города мы составили список действующих баз отдыха и пляжей, а также прейскурант услуг, которые они предлагают.

База отдыха «Tree of Life». Фото Тимура Ниталиева
На базах отдыха уже начались работы по благоустройству, а также подготовка к официальному открытию. Открытие запланировано на 1 июня. Базы отдыха «Чайка», «Ивушка», «Морячок», «Акку», «Золотые пески» в этом году не будут функционировать.

База отдыха «Sunset»


Самая первая по дороге среди баз, в 17 километрах от Актау, располагается база отдыха «Sunset». В этом году на базе проводится капитальное благоустройство: ремонт в домиках и строительство новых кафе и баров. База функционирует с 1 мая. База отдыха находится под охраной и ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих - бассейн под открытым небом, рассчитанный как на взрослых, так и на детей.
На территории «Sunset» отдыхающим предлагаются четырех- и пятикомнатные коттеджи с удобствами, оснащенные необходимой мебелью, холодильниками, сплит-системами и телевизорами, есть Wi-Fi. Коттедж состоит из трех спален, зала, кухни, санузла и ванной. Четырехкомнатный коттедж вмещает до восьми человек, в будние дни в сутки стоимость 40 тысяч тенге, в выходные дни, начиная с пятницы - 50 тысяч тенге в сутки.
Пятикомнатный коттедж - до десяти человек - в будние дни стоит 50 тысяч тенге, в выходные дни — 60 тысяч тенге. Также на базе отдыха можно снять в аренду однокомнатный домик, стоимость которого составляет 15 тысяч тенге в сутки.
На территории базы имеются: сауна (5 000 тенге за час), летнее кафе, магазин, бесплатная парковка, детская площадка, футбольное поле, чайхана, медпункт, в штате работают свои спасатели. Курение в строго отведенных местах. Аренда мангала и казана стоит 2 500 тенге.
А также на базе отдыха можно взять в аренду топчан по часовой оплате — 1 500 тенге (за час), вместимость до 10 человек. Отдохнуть возле бассейна без снятия домиков с понедельника по среду стоит 1 000 тенге, с четверга по воскресенье — 2 000 тенге. Входные для детей до семи лет - бесплатно. По выходным на базе будут проводиться дискотеки и развлекательные мероприятия, для детей будет работать команда аниматоров. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки можно только в том случае, если снимаете домик или топчан. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы.

Телефон для справок: 8 776 263 10 96 - администратор Мадина

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«Стигл»


База отдыха «Стигл» распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. «Стигл» находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территории базы имеются гостиница и корпус «Теремок». Стоимость гостиничных номеров составляет в этом году от 20 тысяч до 55 тысяч в сутки. Сюда входит пользование бассейном без ограничения по времени.
Если с вами ребенок, потребуется доплатить еще 5 000 тенге в сутки. В корпусе «Теремок» расположены двух- и трехместные комнаты отдыха. Стоимость двухместного номера здесь составляет 8 000 тенге в сутки, трехместного – 12 000 тенге в сутки.
На «Стигле» также предоставляются услуги бани, которая расположена на пирсе. Стоимость за час - 8 000 тенге, а также VIP-сауна стоимостью 12 000 тенге.
Также на территории базы есть тренажерный и спортивный залы, крытый бассейн, поле для баскетбола и мини-футбола, летнее кафе, SPA-центр, прачечная, спасательная вышка и медпункт.
Стоимость посещения комплекса, куда входит бассейн, финская и фито-бани, тренажерный зал, составляет 5 000 тенге за два часа на одного человека, дети до семи лет бесплатно, с семи до 16 лет – 1 000 тенге.
Вход на пляж без снятия домиков и гостиничных номеров стоит 2 000 тенге, дети от семи до 14 лет - 1 000 тенге, до семи лет детям вход на пляж бесплатно. В стоимость данной услуги входит пользование туалетом, душем, лежаками и парковкой. Песок на пляже очищен. Каждые выходные на базе проводятся дискотеки. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено, кроме детского и диетического питания. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы.

Телефоны для справок: 300-138, 300-082

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Дом отдыха «Сая»


Дом отдыха «Сая» функционирует круглый год. На территории санатория имеется трехэтажный корпус с комфортабельными номерами. В корпусе расположены бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает в себя радоновые ванны, фито-бочки, горячее обертывание, а также массаж. Физиотерапевтическое отделение оказывает услуги по следующим направлениям: парафино-озокеритовое лечение, УВЧ, магнитотерапия, СВЧ, ингаляция, электрофорез. На территории находится уникальный открытый бассейн, который питается из подземного источника радоновой воды. Стоимость проживания в сутки составляет 15 000 тенге с человека. Дети с пяти до девяти лет - бесплатно, с девяти до 16 лет - 7 500 тенге.
Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Жителям Актау также предлагают снять в аренду домики. Стоимость аренды - 5 000 тенге с человека в сутки. Аренда топчана на 30 человек составляет 12 000 тенге.
Также на территории расположено поле для игр в волейбол и баскетбол, детская площадка.

Телефоны для справок: 8 708 111 73 08, 8 700 660 83 45

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«Серебряные пески»


Вход на базу «Серебряные пески» составляет 1 600 тенге, дети до пяти лет - бесплатно, с пяти до 14 лет - 500 тенге. На базе отдыха «Серебряные пески» имеются двухместные домики, четырехместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, и юрты. Стоимость деревянного домика - 4 000 тенге, четырехместные контейнеры - 5 000 тенге. Домики оснащены необходимой мебелью, холодильником и сплит-системой. Предоставление юрты стоит от 5 000 до 10 000 тенге, VIP-четырехместные номера - по 15 000 тенге. Также на базе имеются шесть беседок по 2 000 тенге. На базе имеется платная парковка 200 тенге, спортивная площадка, детская площадка, детская комната для самых маленьких, магазин, кафе, шашлычная, пункт проката (мячи для игр, бадминтон и многое другое), туалеты и душевые. С собой можно привозить продукты питания и напитки. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы. На территории базы имеется спасательная вышка. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.

Телефоны для справок: 8 701 522 23 26 - директор Умар Бигерев, 8 707 197 98 75 - администратор Антонина Анатольевна

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База отдыха «Комарово»


База отдыха «Комарово» начнет функционировать с 1 июня. На территории базы имеются детская площадка, кафе и магазин. Стоимость аренды домика в сутки на «Комарово» составляет от 20 до 50 тысяч тенге. Аренда топчана - 2 000 тенге с человека. Оплата за нахождение на базе отдыха с утра до вечера для отдыхающих составляет - 1 500 тенге и дети по 500 тенге. С собой можно привозить продукты питания и напитки. Территория находится под охраной и ведется видеонаблюдение. На территории базы дежурят спасатели. По выходным на базе будут проводиться дискотеки и развлекательные мероприятия.

Телефон для справок: 8 705 236 73 43 - администраторы Дарья и Юлия

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«Tree of Life»


База отдыха «Tree of Life» расположена в 25 километрах от Актау. На территории базы имеется аквапарк для взрослых и детей. Входные для взрослых на территорию аквапарка составляют 5 000 тенге с человека, детям до семи лет — вход бесплатный, а детям от семи до 14 лет — 3 000 тенге. Аквапарк работает с 10:00 до 20:00 часов. На его территории действуют три детских и пять взрослых бассейнов, а также джакузи. В скором времени для отдыхающих откроют волновой бассейн. Пляж с чистым песком оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: теневыми зонами, шезлонгами, раздевалками, душевыми кабинами, туалетными комнатами, шатрами.
Отдыхающим «Tree of Life» предлагает комфортабельные двух- и трехкомнатные дома с видом на море. Номера включают следующие удобства: кондиционер, телевидение, телефон, персональный сейф, мини-бар. Стоимость домиков - от 26 500 до 58 тысяч в сутки. В стоимость проживания включены: завтрак, шезлонги на пляже, парковка, Wi-Fi и посещение аквапарка. Стоимость VIP-коттеджей варьируется от 75 600 до 145 тысяч за сутки.
Все гостевые номера, бунгало и VIP-коттеджи соответствуют международным стандартам. Они оснащены кондиционером, спутниковым ТВ, телефоном, персональным сейфом, мини-баром, косметическими и другими необходимыми средствами гигиены.
Рестораны и бары в курортном комплексе работают каждый день, есть комплексный обед в формате шведского стола.
Жителям Актау предлагают услуги финской сауны - до восьми человек за 1 час - 10 000 тенге. Аренда конференц-зала стоит 60 тысяч тенге. На территории базы имеются детская площадка, футбольное поле, кафе, рыбный ресторан, пункт аренды водных аттракционов, массажный зал и тренажёрный зал. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено.

Телефоны для справок: 200- 999, 203-881, 8 701 724 11 11

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«Бриз»


В этом году на базе «Бриз» провели косметический ремонт. База отдыха распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. На территории базы имеются трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Домики оснащены необходимой мебелью, холодильником и кондиционером. Стоимость проживания в домиках за сутки с человека - 2 500 тенге, дети до семи лет - бесплатно. Беседки - по 1 000 тенге с человека за день. Также на базе имеются детская и спортивная площадки, парковка, на пляже установлены навесы, мангалы возле каждого домика. На территории базы имеется медпункт.

Телефон для справок: 8 702 298 5220 - администратор Екатерина

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«Монтажник»


База отдыха «Монтажник» начнет функционировать с 1 июня. На территории базы расположены двухэтажные домики, стоимость которых составляет – 2 500 тенге с человека. Также имеются бунгало - от 3 000 до 3 500 тенге с человека. Детям до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 1 000 тенге, с 14 до 16 лет - 1 500 тенге. В домиках имеются сплит-система, холодильник. На территории базы есть спортивная площадка, душевые, бесплатная парковка и магазин. Вход на пляж без снятия домиков стоит 1 000 тенге с человека, дети до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 500 тенге. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт.

Телефон для справок: 8 777 822 38 18 - администратор Нурсауле

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«Золотое солнышко»


База отдыха «Золотое солнышко» замыкает вереницу баз отдыха. База отдыха начнет функционировать с 1 июня. На территории базы имеются благоустроенные домики, стоимость которых составляет с человека от 3 200 до 3 500 тенге в сутки. Также для отдыхающих на базе имеются парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол, душевые и мангалы. На базе также дежурит спасатель, имеется медпункт. Песок на пляже очищен. Вход на пляж без снятия домиков стоит 1 000 тенге.

Телефон для справок: 8 701 358 06 90

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Проект подготовили Лиана Рязанцева и Тимур Ниталиев


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:07
Qyzmet túrleri tym qymbat. 5,10,50,60K. Osynshama somaģa tegin teńizge baryp, qyrģyn táttilerdi satyp alyp, bir jabyndy jaıyp demalmaısyń ba!
 
 

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