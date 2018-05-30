«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Мая
+20...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.38 KZT
  • €1 = 380.1 KZT
  • 1 RUB = 5.25 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 103

В городском отделе занятости и социальных программ Актау пройдет День открытых дверей

Работники Актауского городского отдела занятости и социальных программ проведут разъяснение по государственным услугам — назначению пособий, выплате компенсаций и другим вопросам.

Фото из архива "Лады"
На приеме социальные работники разъяснят условия назначения государственной адресной социальной помощи, назначения жилищной помощи, возмещения затрат на обучение на дому детей-инвалидов, предоставление инвалидам кресла-колясок и как оформить документы для получения путевок на санаторно-курортное лечение.

- Социальные работники расскажут о предоставлении протезно-ортопедической помощи людям с инвалидностью, услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху, - отметили в отделе занятости и социальных программ. 

Прием граждан будет вестись 31 мая с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) в здании Актауского городского отдела занятости и социальных программ по адресу: Актау, 11 мкр., здание №11. Без предварительной записи. По всем вопросам вы можете обратиться по телефонам: 433419, 432650.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика