В городском отделе занятости и социальных программ Актау пройдет День открытых дверей

Фото из архива "Лады"

На приеме социальные работники разъяснят условия назначения государственной адресной социальной помощи, назначения жилищной помощи, возмещения затрат на обучение на дому детей-инвалидов, предоставление инвалидам кресла-колясок и как оформить документы для получения путевок на санаторно-курортное лечение.



- Социальные работники расскажут о предоставлении протезно-ортопедической помощи людям с инвалидностью, услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху, - отметили в отделе занятости и социальных программ.



Прием граждан будет вестись 31 мая с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) в здании Актауского городского отдела занятости и социальных программ по адресу: Актау, 11 мкр., здание №11. Без предварительной записи. По всем вопросам вы можете обратиться по телефонам: 433419, 432650.