Назначены новый секретарь Актауского городского маслихата и директор БН-350

Сембигали Закенов

Нового секретаря Актауского городского маслихата представили на 16-й сессии городского маслихата. С 1996 года Сембигали Закенов преподавал в Yessenov University. С 2000 по 2007 годы работал заведующим кафедрой, деканом и проректором университета. С 2007 по 2008 годы был заместителем председателя Мангистауского областного филиала партии «Нур-Отан».



Родился Сембигали Закенов в Бейнеуском районе Мангистауской области 11.12.1965 года. По образованию инженер. Депутатом является с марта 2016 года.



Бывший секретарь Актауского городского маслихата Марат Молдагулов переведен на должность директора БН-350.



Фото: Lada.kz