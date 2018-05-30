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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 2389

Назначены новый секретарь Актауского городского маслихата и директор БН-350

В Актау назначен секретарь городского маслихата. Им стал депутат Сембигали Закенов. Об этом сообщили в акимате Актау.

Сембигали Закенов
Нового секретаря Актауского городского маслихата представили на 16-й сессии городского маслихата. С 1996 года Сембигали Закенов преподавал в Yessenov University. С 2000 по 2007 годы работал заведующим кафедрой, деканом и проректором университета. С 2007 по 2008 годы был заместителем председателя Мангистауского областного филиала партии «Нур-Отан».

Родился Сембигали Закенов в Бейнеуском районе Мангистауской области 11.12.1965 года. По образованию инженер. Депутатом является с марта 2016 года.

Бывший секретарь Актауского городского маслихата Марат Молдагулов переведен на должность директора БН-350.

Фото: Lada.kz


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