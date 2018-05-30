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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 263

Благотворительная выставка-ярмарка работ детей с ограниченными возможностями пройдет в Актау

В Актау можно будет приобрести работы детей с ограниченными возможностями. Все вырученные средства от продажи изделий будут переданы их авторам. Об этом сообщила Лаура Асырова, организатор мероприятия.

Иллюстративное фото
Благотворительная ярмарка-продажа изделий «Актау глазами детей» пройдет 31 мая с 10:00 до 14:00 в отеле «Ренессанс Актау» (9 микрорайон). Выставка детских работ проводится в рамках XI Международного фестиваля детей особой заботы «Laura», посвященный 55-летию Актау.

- Все средства от продажи пойдут авторам работ! Приглашаем всех жителей и гостей Актау поддержать наших юных художников и рукодельников, - рассказала Лаура Асырова.

Справки по телефону: 8 702 663 6682

Фото с сайта www.fdu.org.ua


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