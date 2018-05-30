Благотворительная выставка-ярмарка работ детей с ограниченными возможностями пройдет в Актау

Иллюстративное фото

Благотворительная ярмарка-продажа изделий «Актау глазами детей» пройдет 31 мая с 10:00 до 14:00 в отеле «Ренессанс Актау» (9 микрорайон). Выставка детских работ проводится в рамках XI Международного фестиваля детей особой заботы «Laura», посвященный 55-летию Актау.



- Все средства от продажи пойдут авторам работ! Приглашаем всех жителей и гостей Актау поддержать наших юных художников и рукодельников, - рассказала Лаура Асырова.



Справки по телефону: 8 702 663 6682



Фото с сайта www.fdu.org.ua