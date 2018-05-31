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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 983

Сведения о лидерстве Актау в рейтинге самых матерящихся городов назвали неточными

Официальную информацию организаторы опроса обещают предоставить позже.

Фото из архива Lada.kz
Редакция Lada.kz связалась с директором агентства SMMteka с просьбой предоставить информацию о рейтинге самых матерящихся городов Казахстана, сведения о котором распространяют в казахстанском сегменте Instagram.

- Рейтинг проводился, но почти половина сведений, указанных в публикациях, не верны. Официальные данные об опросе будут опубликованы примерно через месяц, - сообщили в агентстве.

По информации, опубликованной в Сети, в пятерку самых матерящихся город вошли Актау, Павлодар, Атырау, Туркестан и Темиртау.

Сведения о лидерстве Актау в рейтинге самых матерящихся городов назвали неточными


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Комментарии ( 2 )

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Макенточ (Посетители) Сегодня, 15:11
Позорство вообще... Че за статистики такие никчемные!
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 15:07
Да что там сравнивать, сидишь вечером в школьном дворе и уши вянут от того как дети матерятся или по присутствуйте на футбольном матче в школьном дворе.
При чём матерятся не только мальчики, но и девочки help podzatylnik stena
 
 

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