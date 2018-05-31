Сведения о лидерстве Актау в рейтинге самых матерящихся городов назвали неточными

Редакция Lada.kz связалась с директором агентства SMMteka с просьбой предоставить информацию о рейтинге самых матерящихся городов Казахстана, сведения о котором распространяют в казахстанском сегменте Instagram.- Рейтинг проводился, но почти половина сведений, указанных в публикациях, не верны. Официальные данные об опросе будут опубликованы примерно через месяц, - сообщили в агентстве.По информации, опубликованной в Сети, в пятерку самых матерящихся город вошли Актау, Павлодар, Атырау, Туркестан и Темиртау.